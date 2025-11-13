Музеят за нова история на Варна събира средства за възстановяване на рояла от музикалните тържества през 1926 година

Музеят за нова история на Варна събира средства за възстановяването на рояла от Първите български музикални тържества през 1926 година, които са предшественик на днешния Международен музикален фестивал „Варненско лято“. За БТА уредникът в културната институция Теодор Роков посочи, че една от благотворителните инициативи ще се проведе на 15 ноември. Тогава музеят ще бъде домакин на вечер, посветена на Европейския ден на музикотерапията. Партньор на инициативата е Дарина Титкова-Спириева.

Роялът „Плейел“ е френски, допълни Роков. По думите му инструментът е бил купен специално за откриването на музикалните тържества през 1926 година. Инициативата е била на Варненското културно-просветно читалищно дружество. Инструментът е купен от музикална къща „Кремона“ в София. Варненци са искали да го вземат на разсрочено плащане, но не се е получило, допълни Роков. И уточни, че роялът е струвал над 100 000 лева и за осигуряването на сумата е помогнала Общината.

Варна може да се гордее, че организира четвъртият музикален фестивал в Европа, който е съхранен през годините и през 2026 г. навършва един век, подчерта Роков. Той уточни, че са водени разговори със специалисти, според които роялът може да бъде възстановен напълно и да се използва отново. Необходимата сума не е толкова голяма и би трябвало обществеността и администрацията да вземат идеята присърце и инструментът отново да радва публиката, посочи още Роков. По думите му роялът всъщност е безценен, тъй като на него са свирили Панчо Владигеров, Иван Торчанов, Найден Найденов, Любомир Пипков, Петко Стайнов.

Инструментът е музеен експонат от 1983 година. След 9 септември 1944 г. той става държавна собственост и дълго време е използван от хор „Морски звуци“.