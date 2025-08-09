ХИНА: Хърватският морски капитан Бекавац беше освободен от турски затвор и се завърна в Хърватия

Хърватският морски капитан Марко Бекавац беше освободен от турски затвор и вече е обратно в Хърватия, съобщи министърът на правосъдието на страната Дамир Хабиян, съобщи днес ХИНА специално за БТА.

„Мога да потвърдя, че капитан Бекавац пристигна в Хърватия тази сутрин“, каза Хабиян и изрази голямо задоволство от освобождаването му, което, както посочи, е било резултат он месеци на усилия по един сложен случай с много предизвикателства.

Бекавац беше арестуван в Турция през октомври 2023 г., след като местната полиция откри 137 кг кокаин на кораба му „Phoenician M“ в турското пристанище Ерегли. Корабът под панамски флаг превозваше въглища от Колумбия. Тогава бяха арестувани десет моряци – шестима от Филипините, по един от Финландия, Полша и Русия, както и Бекавац, когото турските власти държаха отговорен като капитан на кораба.

През септември миналата година Бекавац беше осъден на 30 години затвор.

Завръщането му в Хърватия е резултат на координираните усилия на хърватското правителство, министерството на правосъдието, дипломатическите служби и други институции.

Министър Хабиян също така припомни, че премиерът Андрей Пленкович и външният министър Гордан Гърлич Радман няколко пъти са обсъждали случая с турски представители в търсене на най-доброто решение на това, което той описа като „ситуация с предизвикателства“.

„Ние работихме по този случай от няколко месеца и мога да потвърдя, че Бекавац пристигна в Хърватия, това е най-важното, и скоро той ще бъде със семейството си“, каза Хабиян.

От своя страна хърватският министър на външните работи Гърлич Радман написа в платформата Екс, че по време на ареста си Бекавац е показал „забележителна сила и достойнство“.

Адвокатът на капитана Ясна Котарац Ябука каза пред „Ютарни лист“, че хърватският президент Зоран Миланович също е участвал в постигането на свободата му.

„Освобождаването на капитан Бекавац потвърждава значението на отдадеността, сътрудничеството и съвместните действия на нашите институции за защитата на нашите граждани по целия свят“, пише в заключение Гърлич Радман.

Марко Бекавац (62 г.) е капитан далечно плаване от Сплит с морска кариера в продължение на 44 години.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)