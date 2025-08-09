Подобрява се ситуацията с големия пожар източно от гръцката столица Атина

Втори ден продължава борбата с големия пожар край селището Кератея източно от гръцката столица Атина, като ситуацията е по-добра в сравнение с вчера, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

За съжаление пожарът отне живота на възрастен човек. Телевизия Скай уточнява, че става въпрос за 76-годишен мъж, който е загинал в кирпичената си къща в местността Тогани.

При пожара е опустошена огромна площ, а много жилищни постройки са изгорели или са претърпели поражения, като действителният размер на щетите тепърва ще се уточнява.

Причините за пожара все още не са известни, но гръцките медии съобщават, че се проучва вероятността огънят да е започнал от късо съединение на електрически стълб. Пред ЕРТ обаче заместник кметът на община Сароникос Ставрос Петропулос изрази съмнения, че през нощта е имало вторичен палеж в зоната на огъня, защото е било забелязано неизвестно лице да се движи подозрително с мотопед, след което на същото място е възникнало ново огнище. Там е била открита и газова бутилка.

До момента са евакуирани 17 населени места.