Асен Даскалов
Успехът ни дава огромни надежди да продължим напред, заяви халфът на Лудогорец Педро Нареси
снимка: Мехмед Азиз /БТА
Малмьо,  
25.09.2025 00:36
Изказвания след мача от Лига Европа между Малмьо и Лудогорец (1:2):

Педро Нареси (халф на Лудогорец):
"Важно е да печелим навън. Сега имаме три точки. Миналата година имахме 4 в 8 мача. Това ни дава огромна надежда да продължим, но трябва да сме здраво стъпили на земята. Сега сме концентрирани върху шампионата на България. След това ще искаме да продължим с успехите и в Европа.

В следващия ни двубой трябва да се борим за още 3 точки. Направихме невероятно първо полувреме, но идваме след мач срещу Левски."

