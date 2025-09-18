Португалският гранд Бенфика представи новия старши треньор Жозе Моуриньо.

62-годишният специалист заменя Бруно Лаже, който беше уволнен от клуба след загуба с 2:3 от Карабах в първия кръг от Шампионската лига.

Договорът с португалеца е до 2027 година, пишат местните медии.

Последната работа на Моуриньо беше във Фенербахче, откъдето беше уволнен в началото на септември след загуба с 0:1 от Бенфика в квалификационния кръг на Шампионската лига.

Моуриньо се завръща в лисабонския клуб, където бе треньор за кратко от септември до декември 2000 г.