Жозе Моуриньо замина за Португалия, за да подпише с Бенфика

Жозе Моуриньо замина за Португалия, за да поеме Бенфика, съобщава А Бола в сряда.

"Преди да се кача в самолета ме попитаха дали бих се заинтересувал да водя Бенфика. Казах, че се интересувам. Бенфика официално ме попита това. Отговорих, че в момента съм в чужбина, но ще се радвам да поговорим, когато се завърна в Португалия. Когато ми предложиха възможността да съм начело на Бенфика, не се замислих: бях заинтересован. Кой треньор би отказал Бенфика? Не аз. Завръщането в Бенфика определено не е краят на кариерата ми. Напуснах предишния си клуб преди три или четири седмици. Не планирах да бъда безработен до края на сезона. Това не е моят стил, искам да работя", каза бившият треньор на Фенербахче пред медиите.

В края на август португалският специалист се раздели с турския гранд след отпадане срещу Бенфика в плейофите за участие в Шампионската лига.

Моуриньо е бивш треньор на Порто, Интер Милано, Реал Мадрид, Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Рома.

Очаква се Жозе Моуриньо да подпише договор за два сезона с "орлите", които се разделиха с досегашния си треньор Бруно Лаже.