Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти на Славия за двубоя срещу Локомотив Пловдив

Треньорът на Славия Златомир Загорчич определи 20 футболисти за домакинството на Локомотив Пловдив. Мачът в събота от 25-ия кръг на efbet Лига е с начален час 12:45.

За срещата отпадат трима основни футболисти на столичани. Виктор Генев е наказан за един двубой поради натрупани пет жълти картона. Капитанът Галин Иванов и крилото Денислав Александров лекуват разтежения. Нападателят Николай Христов също няма да бъде на разположение поради вирусно заболяване.

В групата се завръщат Кристиян Стоянов и Ерол Дост. Първият лекуваше вирус, докато вторият изтърпяваше наказание за червения картон от мача срещу Ботев Пловдив.

състав на "белите":

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Ивайло Марков, Мартин Георгиев, Велко Йеленкович, Куентин Зеедорф, Ерол Дост, Емил Мартинов, Чунг До, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Исак Соле, Емил Стоев, Кристиан Добрев, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Владимир Николов, Тони Тасев