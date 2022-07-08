Лудогорец победи Септември в София в мач от първия кръг на футболното първенство

site.btaЛудогорец победи Септември в София в мач от първия кръг на футболното първенство
Мачове от първия кръг в Първа футболна лига:
Ботев Пловдив - Хебър - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Цветелин Тонев 77
Септември София - Лудогорец - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Алекс Сантана 11, 0:2 Каули Оливейра 55, 0:3 Пиерос Сотириу 79
червен картон: Кристиян Пешов 22 (Септември)
събота:
Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград
ЦСКА 1948 - Левски
неделя:
Локомотив София - Черно море
ЦСКА-София - Арда Кърджали
понеделник:
Спартак Варна - Славия
Берое - Ботев Враца
/АВ/
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