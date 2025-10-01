С празнична програма официално беше открита новата учебно-творческа година в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора

С празник пред сградата на Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ в Стара Загора днес официално беше открита новата учебно-творческа година в Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и в ЦПЛР – Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“.

„За мен е удоволствие да приветствам всички на това прекрасно място – пред творческия дом, наречен на един истински творец, проф. Петър Жеков“, каза в приветствието си директорът на ЦПЛР – Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ доц. Алексей Стоев. Той отбеляза, че Стара Загора има много исторически първи постижения – тук е създадена първата извънстолична опера в България, както и първото извънстолично радио. „Но тук преди 64 години е създадена и първата астрономическа обсерватория, която малко по-късно се сдобива и с планетариум“, припомни ученият и подчерта, че в града на липите има „дух на новаторство и откривателство“.

Директорът на ЦПЛР д-р Милен Алагенски приветства всички деца и ученици, които се включват в школите на Центъра. „По традиция всички ЦПЛР откриваме учебната година на 1 октомври. Тук децата получават образование и подкрепа в дейности, които не са включени в училищната програма“, допълни той. Д-р Алагенски уточни, че тази учебна година в ЦПЛР ще работят 27 школи за деца на възраст от 6 до 19 години.

Специален поздрав по повод празника отправи и заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева. „Много се радвам на всички детски лица и будни очи, които виждам пред себе си“, подчерта тя.

Празникът включи разнообразна програма с участието на възпитаници на различните школи и клубни форми на Центъра. Кулминацията беше лекция на тема „Галактични тела в слънчевата система“, изнесена от д-р Алексей Стоев.

БТА припомня, че в ЦПЛР – Стара Загора целогодишно се приемат участници във всички клубни форми и школи в направленията: „Сценични изкуства“, „Визуални изкуства“, „Наука и технологии“, „Хуманитарно-обществен профил“ и „Спорт“. Заниманията са напълно безплатни и се съобразяват с учебното време и ваканциите на учениците.

ЦПЛР – Астрономическа обсерватория организира обучение в кръжоци, свързани с изучаване на Слънцето и слънчевата активност, Луната, практическа астрономия и археоастрономия. От тази учебна година стартира и тригодишна школа по астрономия и астрофизика, след завършването на която успешно преминалите курса ще получат удостоверение.