Изложба и книга на български автори ще бъдат представени във Виена. Събитието е на 30 септември в арт пространство, наречено „Малка галерия“, съобщават от Съюза на българските писатели.

Наталия Ерменкова, която е член на съюза, ще разкаже за книгата си „Време за споделяне“ (изд. „Български писател“), която включва стихотворни творби на български, руски и английски език. Илюстрациите са на Силвия Генова.

Художничката открива изложба под заглавие „На небето и долу – картината живее“. Българско-австрийската авторка работи и под името SilvaGe. Откриване: Куратор е Барбара Митлингер – управител на „Малка галерия“.

Чрез това мултижанрово събитие се показва партнирането и сливането на две музи – на поезията и на изобразителното изкуство, коментират организаторите.

/ДД