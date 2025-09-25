Националният унгарски театър от Клуж-Напока гостува за първи път в България

Националният унгарски театър от Клуж-Напока в Румъния гостува за първи път в България. Трупата представи спектакъла „Аз съм вятърът“ на режисьора Габор Томпа на Международния черноморски театрален фестивал във Варна.

След представлението режисьорът изрази радостта си, че във Варна се създава нов театрален фестивал и му пожела на добър час. Габор Томпа е за втори път в града, след като миналата година постави с трупата на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ шекспировата пиеса „Както ви харесва“. По-късно спектакълът на Варненския театър гостува на фестивала „Интерференции“ в Клуж-Напока.

Предстои „Аз съм вятърът“ да бъде показан и в София, каза директорката на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна Даниела Димова. Той е създаден по пиесата на Юн Фосе. Сценографията е на Гьопар Бочкаи, музиката - на Чаба Борош. Участват: Жолт Гедьо, Лоранд Фаркаш, Андреа Кали, Емьоке Катó, Гизела Кичид, Анико Пето, Юлия Лачо, Чила Варга.

Чрез разговора между двамата персонажи, текстът засяга фундаментални житейски въпроси. „Фосе казва, че да пишеш е като да се молиш. Думите обаче не са достатъчни, за да изразят болката от страданието, чудесата, голямото щастие или радостта. Накрая те винаги звучат като клишета. Това, което ни помага да живеем или да оцеляваме, е знанието, че се движим от тъмнината към светлината. Физически всички ние изчезваме, но въпросът е дали вярваме във Възкресението или не“, казва Габор Томпа. Постановката си той посвещава на паметта на съпругата си Текла Тордай.