Изложба на Христо Петров е представена в Общинската художествена галерия "Петър Персенгиев" в Нови пазар

В Общинската художествена галерия "Петър Персенгиев" в Нови пазар е представена изложба на Христо Петров, която ще остане експонирана до 5 октомври. Това е третата му самостоятелна изложба, озаглавена е "Аспекти" и включва близо 40 акрилни платна, съобщи за БТА директорът на галерията Борислава Борисова.

Последното гостуване на художника в галерията е било през 2022 г., каза Борисова и добави, че Петров е роден през 1979 г. в Нови пазар, но в момента живее и твори във Варна, като интересът му към изобразителното изкуство се проявява още в детските му години.

Авторът е завършил Професионалната гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров" и придобива бакалавърска степен по графика в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", допълни Борисова.

Директорът на галерията отбеляза, че в картините на Христо Петров се демонстрира изключително майсторство в работата със светлината, а силата на изложбата се крие в разнообразието от гледни точки, настроения и техники.

