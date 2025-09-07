Иво и Нина Петрови представят своята живопис в столичната галерия „Нюанс“

Иво и Нина Петрови представят своята живопис на 9 септември в 18:00 ч. в столичната галерия „Нюанс“, съобщават от екипа на галерията.

По думите им изложбата показва свят на красота, вдъхновена от миналото и пречупена през призмата на настоящето. Изпълнени с препратки към сецесион, арт деко, модернизъм и поп арт, произведенията на Нина и Иво Петрови дават свобода на мисълта и въображението, добавят организаторите.

От екипа на галерията посочват, че и двамата се вдъхновяват от естетиките на ранния 20-и век, но всъщност поотделно живописният маниер на всеки от тях намира корени в конкретни творчески течения.

Иво Петров черпи вдъхновение от естетиката на Бел епок. Той е почитател на живописта от периода на виенския сецесион и цени елегантността на арт деко, казват от „Нюанс“ и добавят, че неговите герои сякаш изпъкват от декоративния фон, лицата им са покрити с ярки сенки. Според екипа Иво Петров се отличава с почти „кубистично“ отношение към формата. Композицията му е подчинена на строга геометрия. Всеки елемент от картината има ясно определена форма.

Любимият материал на Нина Петрова е маслото, което притежава необходимата еластичност и отваря много възможности за себеизразяване на художничката, информират от галерията и допълват, че цветът се превръща в средство за изразяване на собствените ѝ чувства. „Страстта към цвета отстъпва място на работата върху композицията и детайлното рисуване на героите – Нина Петрова се обръща към монохрома. Това ѝ позволява да пресъздаде психологизъм, изразен монохромно върху платната ѝ“, казват организаторите. Източниците на вдъхновение за Нина са разнообразни: ретро фотографии, стари филми, винтидж плакати, семейни истории, добавят още те.

/ТДЦ