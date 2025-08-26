Комедията „Голо оръжие“ привлече най-много зрители в кината у нас

Четвъртият филм от поредицата, започнала през 1994 г. - „Голо оръжие“, оглави боксофиса у нас и стана най-гледаното заглавие за изминалия уикенд, показват обобщените данни от кината. Историята за сина на легендарния лейтенант Дребин, който тръгва по стъпките му, вече е гледана от 4 998 зрители и е донесла 73 605 лв. приходи.

На второ място е доскорошният лидер – анимацията „Лошите момчета 2“. Опитите на познатите герои да застанат на страната на добрите, които ги отвеждат до женска банда и кражба на ракета, са проследени от 59 699 зрители, като филмът вече има 766 071 лв. приходи.

Третата позиция е за романтичната драма „Материалисти“ с Дакота Джонсън. Действието се развива в агенция за запознанства, а зрителите, видели историята на една от топ-служителките, са 12 869. Приходите за двете седмици са 178 552 лв.

Четвърти е хорърът „Оръжия“, разказващ за мистериозното изчезване на 17 деца от един клас в една и съща нощ. Финалът, в който тайната е разкрита, са видели 19 319 зрители, а за три седмици филмът е реализирал 265 295 лв.

На пето място е спортната драма „F1 Филмът“ с Брад Пит и Дамсън Идрис. Историята за състезателите във Формула 1 вече втори месец държи интереса на публиката – 122 171 зрители и 1 746 709 лв. приходи.

Шеста позиция заема „Джурасик свят: Прераждане“, също на екран втори месец. За това време продукцията е събрала 101 230 зрители и 1 485 542 лв. от билети.

Седмото място е за „Никой 2“ с Боб Оденкърк – продължението на екшъна от 2021 г. Разрушителната битка в лунапарк е гледана от 6 310 зрители, а за двете седмици приходите са 87 430 лв.

На осмо място е втората премиера от миналия петък – анимацията „Митът за Маракуда“. Пътешествието на сина на племенен вожд в праисторическа гора е привлякло 1 437 зрители и 17 083 лв. приходи.

Девета позиция заема музикалната анимация „Смърфове“. Синичките герои този път стигат до Космоса, а приключенията им са гледани от 54 884 зрители. За месец и половина приходите са 656 649 лв.

Десето място е за „Фантастичната четворка: Първи стъпки“. Историята за спасяването на ретро-Земята от чудовище е видяна от 37 851 зрители и е донесла 591 350 лв. за месец.

Извън топ 10 остана третата премиера от миналия петък – хорърът „Бамби: сметки за разчистване“. Филмът за майка и син, преследвани от зловещ елен, е гледан от 882 зрители и е събрал 11 965 лв.

Общо през изминалия уикенд киноса̀лоните у нас са привлекли 30 316 зрители – почти същия брой като миналата година по това време, когато публиката е била 30 411 души.