Американският рок музикант Тоби Драйвър идва отново в София

Тоби Драйвър, създателят и фронтмен на групите Kayo Dot и Mauldlin of the Well, идва у нас, седем години след последното си гостуване – с две групи, включващи общо няколко легендарни инструменталисти от съвременната прогресив сцена от САЩ, Мексико и Великобритания, съобщават организаторите от „Аларма пънк джаз“. Събитието е на 12 март в зала Singles на НДК.

Драйвър е също композитор, вокалист, текстописец, мултиинструменталист. В София ще излезе в два отделни сета – с актуалното си трио за трансцендентален авангард Alora Crucible, и отделно – с песните си.

Останалите музиканти на сцената Тимба Харис (Mr. Bungle, Secret Chiefs 3, Kayo Dot) – цигулка, мексиканската клавиристка Ана Кристина Перес Очоа (участваща в записите и на двата проекта), Сам Гутерман – барабанистът на Mauldlin of the Well.

Преди това, на сцената ще излезе пианистът и автор на песни Ник Хъдсън (създателя на групата The Academy Of Sun в Брайтън), понастоящем живеещ в Тбилиси, Грузия.

