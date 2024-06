Някои от най-добрите филми в последните години са от Европа, смята филмовият и визуален творец Санжин Малешевич

Мисля, че някои от най-добрите филми в последните години са от Европа. Това каза в интервю за БТА филмовият и визуален творец Санжин Малешевич, който е част от международното жури на единадесетото издание на кинофестивала за ново европейско кино „Златната липа“.

Той обаче отбеляза, че не е много запознат към момента с европейското кино, защото в момента живее в САЩ и е много трудно човек да наблюдава всички тенденции. "Но следя новите заглавия, които излизат през последните години“, каза творецът, който е роден в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

От думите Малешевич стана ясно, че за него киното е много неща. „Аз не съм човек само на едно изкуство. Откривам, че с киното мога да изразя себе си най-добре, защото то съчетава визуалното със словото и форми на други изкуства и техники. От друга страна то може да бъде използвано, за да се насочи вниманието към по-големи, по-значими теми", посочи той. И подчерта, че има интерес към седмото изкуство още от малък. „Винаги съм имал голям интерес към киното. Още от детството си гледам много филми, имам любими герои. Преди две десетилетия отидох да живея в Съединените американски щати, но едва преди 10 години започнах да изследвам това изкуство и да търся възможности аз да направя нещо с него“, каза творецът.

Участието му в журито на кинофестивала в Стара Загора определи като „страхотно преживяване". Според него "всичко е много хубаво направено". "Радвам се, че имах възможността да видя много филми и в конкурсната, и в извънконкурсната програма“, коментира Санжин Малешевич.

Той разкри в аванс, че в момента завършва сценарий, който е планирано да бъде претворен в късометражен филм. Работното му заглавие е „Петно“. "Този проект е нещо като една концептуална чернова за един бъдещ филм“, отбеляза той.

Санжин Малешевич е филмов и визуален творец, роден в Баня Лука, Босна и Херцеговина. Завършва колеж в Лонг Бийч, САЩ, през 2012 г. и четири години по-късно е включен в списъка “40 под 40” влиятелни творци от Лонг Бийч.

Най-успешните проекти на Малешевич са късометражните филми Tetched (2016) и Toni (2022). С Toni печели множество отличия като Best of the Fest Award и награда на публиката на фестивала за късометражно кино в Холивуд, както и призове на Serbian Fantastic Film в Белград.