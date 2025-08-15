СПА: Саудитска Арабия отбелязва сериозен прогрес в здравеопазването и научните изследвания в медицината

Националната здравна система на Саудитска Арабия продължава да подобрява международния си имидж чрез серия от международно признати постижения в научните изследвания, предава саудитската новинарска агенция СПА.

Министерството на здравеопазването изтъкна класификацията на 16 града в кралството като „Здравословни градове“ съгласно критериите на Световната здравна организация (СЗО). Джеда и Медина се открояват като първите градове в Близкия изток с население от два милиона, получили акредитация, което отбелязва ключов етап в програмата „Здравословни градове“ на министерството и неговите непрекъснати усилия за подобряване на качеството на живот.

Постижението отразява успешното сътрудничество между правителството и общините чрез прилагането на повече от 80 международни критерия за оценка в девет основни области, обхващащи здравеопазване, развитие и устойчивост.

Саудитска Арабия също така постигна забележителен напредък в медицинските изследвания и иновации. Проучване, проведено от Специализираната болница и изследователски център „Крал Файсал“ (KFSHRC) относно роботизираната чернодробна трансплантация, беше обявено от Американското дружество по трансплантация .за една от 10-те най-влиятелни научни статии за 2024 г.

Освен това, седем саудитски болници бяха включени в доклада на „Бранд Файнанс“ (Brand Finance) „250-те най-добри болници в света за 2025 г.“ (Global Top 250 Hospitals 2025), като се подчертава модерната здравна инфраструктура на кралството, международната конкурентоспособност и ангажимента за висококачествено обслужване на пациентите.

Тези постижения са тясно свързани с целите на „Визия 2030“ на Саудитска Арабия – по-специално стълбовете „Жизнерадостно общество“ и „Процъфтяваща икономика“, за подобряване на качеството на живот и подкрепа на иновациите и научния напредък. Заедно тези етапи отразяват интегрираните усилия на националната здравна система и различните сектори, засилвайки позицията на кралството като регионален център и глобална дестинация за модерно здравеопазване.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)