През 2023 г. имаше музика за всички вкусове

Изминаващата 2023 г. е много богата за музиката. След застоя на пандемията и постпандемичния порив да бъде издадено всичко, което изпълнителите са създали през нея, през тази година музикантите успяха да си поемат въздух, което доведе до някои от емблематичните и заслужаващи внимание песни в кариерата им.

От странния, новаторски поп на Каролин Полачек до мрачните химни за разбитото сърце на „Бойджиниъс“, през завръщането на легендите „Ролинг стоунс“ и „Металика“ или новите опуси на Дрейк и Ед Шийран, през 2003 г. имаше музика за всички вкусове.

„Парамор“ се завърнаха през февруари след почти шестгодишна пауза с шестия си албум This Is Why. В него музикантите наблягат още повече на рока и пънка. Според сайта Метакритик това е най-добрият албум на триото. Заглавната песен е вдъхновена от пандемията.

Британската поп звезда Ели Голдинг издаде петия си албум Higher than Heaven след тригодишна пауза. Той също получи отлични отзиви. Ели Голдинг го определи като най-малко личния в кариерата си. Той е позитивен, съсредоточен върху положителните емоции и ескапизма.

Хеви метъл легендите от "Металика" пуснаха първия си албум с нови песни от 2016 г. - 72 Seasons. Музикантите са работили по него по време на пандемията от КОВИД-19. “По-скоро солиден, отколкото впечатляващ“, пише за него в. „Гардиън“. Феновете им го определят като „не лек за слушане“, „балансиран“ или “страхотен“.

Ветераните „Ролинг стоунс“ издадоха албум с нови песни за първи път от 18 години. В Hackney Diamonds те са поканили толкова различни колеги като Лейди Гага, Стиви Уондър, Пол Маккартни. Има песни с класическото звучене на групата (Angry), но дуетът на Мик Джагър с Лейди Гага Sweet Sounds of Heaven е съвременен, макар и между две легенди.

Очакванията към Луис Капалди за втория му албум Broken by Desire to be Heavenly Sent бяха големи, но отзивите са, че той е претрупан и създаден без вдъхновение. Самият Капалди е казвал, че не се стреми към ново звучене и иска да пише същите емоционални песни за любовта и загубата.

Оливия Родриго беше подложена на голям натиск преди Guts, издаден през септември. Как да надмине Sour, албума, който я направи звезда през 2021 г.? С Guts тя показа, че още има какво да каже отвъд тийнейджърските терзания. Гласът й пак е впечатляващ , като тя умело комбинира лаконичността и мелодичността на попа и взривовете на рока.

Албумът SOS на Сиза, с който тя доминира през цялата година, всъщност е издаден през декември 2022 г. Жанрово песните са разнородни – комбинират аренби, хип хоп, поп, фолк, инди рок. Той стана първият аренби албум, останал на първо място през първите седем седмици от общо 10 непоследователни) в класацията на „Билборд" след Whitney на Уитни Хюстън (1987г).

Друга певица, която доминираше през 2023 г., е Тейлър Суифт. Тя преиздаде Speak Now през юли и 1989 през октомври като Taylor’s Version. С тях и излезлия в края на 2022 г. Midnights Тейлър Суифт стана най-стриймваният изпълнител в платформите Спотифай и Епъл мюзик, като отне титлата на Бед Бъни.

Британката Пинк Пантърес издаде през ноември дебютния си албум Heaven Knows. „Бойджиниъс“ дебютираха с The Record при отлични отзиви, включително номинация за „Грами“. Ед Шийран предложи два албума “-” (Subtract) и Autumn Variations. Нови албуми издадоха също Сам Смит, Дрейк (For All the Dogs), Хоузиър (Unreal Unearth), Метро Бумин ( Heroes and Villains ), Лана Дел Рей (Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.), Майли Сайръс (Endless Summer Vacation ).

Трудно може да бъде посочен един единствен албум, който да изпъква през годината, нито да дава насока на музикалните издания. Изявите бяха най-разнородни, като много от изпълнителите се насочиха към индивидуални и интроспективни теми, за да се справят със собствените си проблеми. Други - като Ели Голдинг и Джейсън Мраз, заложиха на жизненост и оптимизъм.