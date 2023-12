На 16 февруари е премиерата на филма за Боб Марли

На 16 февруари е българската премиера на биографичния филм „Боб Марли: One Love“, съобщават от „Форум филм“. По думите им лентата обещава да прослави духа на емблематичния реге музикант, като същевременно предлага задълбочен и интимен поглед към неговия необикновен дух и реалност.

„Боб Марли: One Love“ празнува личния път и творчеството на изпълнителя – от скромните му корени в Ямайка до международната слава, който вдъхновява поколенията с посланието си за любов и единство. Лентата е продуцирана в партньорство със семейство Марли и с участието на Кингсли Бен-Адир в главната ролята и Лашана Линч – в ролята на съпругата му Рита.

Режисьор е Рейналдо Маркъс Грийн, който изстреля Уил Смит директно към „Оскар“-ите с Крал Ричард, припомнят от „Форум филм“.

Сценарият е на Зак Байлин, Франк Е. Флауърс и Терънс Уинтър. Филмът обещава да бъде изпълнен с музиката на Боб Марли и песни като No Woman, No Cry, Exodus, Redemption Song, Could You Be Loved и Buffalo Soldier.

