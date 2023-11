Рапърът Джак Харлоу оглави класацията на "Билборд" за сингли

Американският рапър Джак Харлоу оглавява класацията на "Билборд" за сингли с Lovin on Me, съобщи сайтът на изданието.

Той се изкачи на върха на подреждането седмица, след като дебютира в Топ 100 на "Билборд" на втора позиция.

Това е третият сингъл на Харлоу, който успя да стигне до най-високото място в подреждането след First Class през април-май 2022 г. и Industry Baby с колегата си Лил Нас Екс през октомври 2021 г.

Втората позиция в чарта е за Тейлър Суифт с парчето Cruel Summer, което слезе от върха, където беше преди седем дни. Изпълнителката оглавяваше Топ 100 на "Билборд" четири непоследователни седмици.

Трета и в тазседмичното подреждане е Джоджа Кет с Paint the Town Red. Песента й оглавяваше класацията в продължение на три непоследователни седмици от началото на месец септември.

Коледният дух постепенно завладява и класацията на "Билборд" за сингли, като на четвърто място се нарежда Марая Кери с празничния си хит от 1994 г. All I Want for Christmas Is You. Сингълът оглави подреждането за първи път през декември 2017 г.

В челната петица място намира и певицата Сиза с хита Snooze, който слиза позиция спрямо миналата седмица.