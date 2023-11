Ринго Стар издаде нова книга

Ринго Стар повежда феновете си на колоритно пътешествие в миналото си в новата си книга Beats & Threads ("Ритми и нишки"), която е за почитателите на музиката и модата, съобщи Асошиейтед прес.

"Beats & Threads" е илюстрирано пътешествие през десетилетията в шоубизнеса на бившия барабанист на "Бийтълс", включващо изображения на всичко - от барабанните до гардероба му, определящ тенденции в модата. Книгата от 312 страници се продава чрез издателския отдел на "Джулиънс окшънс".

"С близо 300 ярки изображения, запечатали емблематични и много непоказвани досега интимни моменти от живота и кариерата на Ринго, заедно с топлите спомени на легендарния барабанист, разказани със собствените му думи, това допълнение към трайното влияние и надхвърлящото времето въздействие на Ринго е билет за пътуване през модата и историята на "Бийтълс", обяви издателството.

Всички приходи ще бъдат дарени на фондация "Лотос", която предлага подкрепа за различни благотворителни каузи - от злоупотреба с наркотици до липса на дом.

Ринго Стар е на 83 години, но тази година беше натоварена за него. Той издаде минидиск "Rewind Forward", реализира турне със своята група "Ол-Стар бенд" и работи с Пол Маккартни по "последната" песен на "Бийтълс" - "Now and Then".