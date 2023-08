Библиотеката на Музея на хумора и сатирата в Габрово ще бъде достъпна за всички

Библиотечният фонд, който надхвърля 29 000 единици, ще стане достъпен за граждани, учени и изследователи. Това беше съобщено от Нела Рачевиц, ръководител на проекта и заместник-директор на Музея, по време на пресконференция на културната институция.

Новата библиотека ще бъде обособена на специално място на третия етаж в Музея на хумора и сатирата, посочи Рачевиц. Пресконференцията бе относно напредъка по проект „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея", който се реализира с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021.

„Проектът се финансира от Европейското икономическо пространство, той включва всички амбиции за положителна промяна на екипа на музея. Това е едно предизвикателство предвид драматичната промяна в стойността на строителството, услугите и доставките. За да се случат дейностите и всичко да е по план, Музеят е ангажирал дофинансиране от собствен ресурс на стойност 98 338 лв.“, съобщи Рачевиц по време на пресконференцията.

По думите ѝ библиотечният фонд на музея надхвърля 29 000 единици, тематично свързани с хумора и сатирата, комедията, фолклора и хумора на различните народи. В него има издания, които са налични само в Музея на хумора и сатирата, които биха били много полезни за научно-изследователската дейност и за творците.

От пресконференцията стана ясно, че основните дейности на проекта са ревитализиране на етаж три от музея, доставка на оборудване и софтуер, развитие на допълнителна библиотечна услуга, изследователска работа, подготовка, организиране и представяне на две нови изложби, обучения на ръководен и експертен персонал, изработване на методология за и провеждане на процес по общностно куриране, разработване на образователни програми към новите изложби и изготвяне на предприемачески план и подготовка за изпълнението му.

„Музеят ще има четири ревитализирани пространства на етаж три, ще се реновират две изложбени зали, фоайе и ще се създаде ново пространство за библиотеката, оборудвано с техника, мебели и стелажи за хранилище, места за читалня. Проектът носи името „Адресът на сатирата“ и ще разкрие скритите съкровища на музея. Неговата продължителност е 22 месеца, засега се движим по план. В създаването и представянето на новите изложби е застъпено използването на иновативни технологии и средства, които осигуряват нов поглед към културното наследство, интерактивност и въвличане на различни социални, културни и етнически групи и общности“, съобщи Рачевиц.

От пресконференцията стана ясно, че Норвежкият университетски колеж за зелено развитие разработва иновативна методология за създаване на изложби чрез общностно куриране. Организират се обучения за специалисти от Музея и служители на други културни институти с цел повишаване компетентността им и подобряване качественото управлението на културно наследство. За първи път в България ще бъде въведена методологията See One, Do One, Teach One на норвежкия партньор Hogskulen for Grøn Utvikling Stiftelse, благодарение на която ще бъдат създадени изложби чрез участие и овластяване на конкретни общности, които заедно с екипа на Музея да изведат своите разбирания за ролята на сатирата като морален коректив на обществото и властта.

Експертът „Връзки с обществеността“ на културната институция Светлана Михайлова представи новият заместник-директор. Георги Бъчваров ще отговаря за експозиционната и фондова дейност. Той е познат на габровската публика със своята кураторска дейност на изложбата „Имало едно време в България“, която беше представена по-рано тази година в Музея на хумора и сатирата.