Поп певицата Биби Рекса беше ударена от телефон, хвърлен от публиката по време на концерт

Поп звездата Биби Рекса беше ударена с мобилен телефон, хвърлен от публиката по време на концерт в Ню Йорк в неделя и впоследствие за атака бе задържан мъж, съобщи АП, позовавайки се на местната полиция.

След като телефонът я е ударил по лицето, номинираната за „Грами“ певица е била откарана в болница, уточни полицията. Звездата пубуликува снимки онлайн в понеделник, на които се виждат синина и превръзка над лявото й око. Видео, публикувано в социалните медии, пък показва как телефонът отскача от главата на изпълнителката, след което тя се хваща за лицето и пада на колене.

Задържаният мъж – 27-годишният Николас Малваня, беше освободен без гаранция, след като в понеделник беше изправен пред съда за нападение, умишлен тормоз, както и по други обвинения.

Според съдебни документи Малваня е казал на друго лице, че се е опитал да удари Рекса с телефона в края на концерта, защото е смятал, че „ще бъде смешно“.

Биби Рекса е известна с хитовете "I'm Good (Blue)", "Meant to Be" и "I Got You". Преди да започне своята солова кариера, певицата пише песни за множество други изпълнители.

"Мисля, че просто трябва да бъдеш най-вярната и истинска версия на себе си, защото в крайна сметка, ако се опиташ да се промениш, за да бъдеш харесван от други хора, всъщност не си ти“, каза Рекса за Асошиейтед прес през април, малко преди издаването на последния й албум „Bebe“.