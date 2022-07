Певец от групата Би Ти Ес пуска самостоятелен сингъл

Южнокорейският певец Джей-Хоуп от групата Би Ти Ес пусна тийзър към нова самостоятелна песен, съобщи ЮПИ.

Сингълът на 28-годишния изпълнител се казва "More". Той е пилотен към предстоящия соло албум на Джей-Хоуп, наречен "Jack in the Box".

Парчето ще бъде пуснато този петък. Планирано е тавата да се появи на пазара на 15 юли.

Джей-Хоуп сподели и снимки от видеото на "More".

Южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес неотдавна оповести официално, че си взима почивка, което ще позволи на всеки от членовете й да се съсредоточи върху собствената си кариера.

В състава на Би Ти Ес влизат седем южнокорейски изпълнители на възраст между 24 и 29 години, смятани за посланици на част от световната младеж.

След като стана ясно, че Би Ти Ес си взима почивка, певецът Чонгкук пусна сингъла "Left and Right" съвместно с Чарли Пут. Песента излезе миналата седмица.