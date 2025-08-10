Подробно търсене

Едуардо Камавинга може да пропусне началото на сезона за Реал Мадрид

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Париж,  
10.08.2025 18:59
Френският национал Едуардо Камавинга вероятно ще пропусне старта на сезона за Реал Мадрид, след като халфът лекува изкълчен глезен, пише вестник "Екип". По-рано испанските медии разкриха, че Камавинга е пропуснал последните тренировки на Реал и няма да играе в последния приятелски мач на Кралския клуб срещу австрийския Тирол, който е във вторник.

Реал Мадрид стартира сезона в Ла Лига с мач срещу Осасуна на 19 август.

През миналия сезон Едуардо Камавигна в четири периода не игра заради Реал Мадрид, най-вече заради мускулни проблеми. Заради травма на аддукторите французинът пропусна и последните девет мача на Реал за първенството, както и финалния турнир за Франция в Лигата на нациите. 

