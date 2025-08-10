Едуардо Камавинга може да пропусне началото на сезона за Реал Мадрид

Френският национал Едуардо Камавинга вероятно ще пропусне старта на сезона за Реал Мадрид, след като халфът лекува изкълчен глезен, пише вестник "Екип". По-рано испанските медии разкриха, че Камавинга е пропуснал последните тренировки на Реал и няма да играе в последния приятелски мач на Кралския клуб срещу австрийския Тирол, който е във вторник.

Реал Мадрид стартира сезона в Ла Лига с мач срещу Осасуна на 19 август.

През миналия сезон Едуардо Камавигна в четири периода не игра заради Реал Мадрид, най-вече заради мускулни проблеми. Заради травма на аддукторите французинът пропусна и последните девет мача на Реал за първенството, както и финалния турнир за Франция в Лигата на нациите.