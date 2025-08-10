Едуардо Камавинга може да пропусне началото на сезона за Реал Мадрид

site.btaЕдуардо Камавинга може да пропусне началото на сезона за Реал Мадрид
Френският национал Едуардо Камавинга вероятно ще пропусне старта на сезона за Реал Мадрид, след като халфът лекува изкълчен глезен, пише вестник "Екип". По-рано испанските медии разкриха, че Камавинга е пропуснал последните тренировки на Реал и няма да играе в последния приятелски мач на Кралския клуб срещу австрийския Тирол, който е във вторник.
Реал Мадрид стартира сезона в Ла Лига с мач срещу Осасуна на 19 август.
През миналия сезон Едуардо Камавигна в четири периода не игра заради Реал Мадрид, най-вече заради мускулни проблеми. Заради травма на аддукторите французинът пропусна и последните девет мача на Реал за първенството, както и финалния турнир за Франция в Лигата на нациите.
