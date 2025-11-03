Традицията не трябва да се надгражда, а да се съхрани и предаде, каза Йордан Янев, организатор на инициативата „Хорото: Да, на българското!“

За четвърта поредна година в Сливен се проведе инициативата „Хорото: Да, на българското!“, която има за цел да популяризира българските обичаи и да насочи вниманието към националната културна идентичност. Организатор на проявата е Йордан Янев. Toй сподели, че тазгодишното издание е преминало при по-голямо напрежение, но и с повече удовлетворение. „Мисля, че това е най-хубавото издание, което сме правили досега“, каза в интервю за БТА той.

По думите му съхраняването на традицията е от изключително значение. „Традицията не трябва да се променя, да се надгражда. Тя трябва да се съхрани такава, каквато е била, и да се предаде нататък. Забелязвам, че в някои носии вече има промени, а това не е добре. Една стара монета е ценна, защото е останала непроменена – така е и с традицията“, коментира Янев.

Той добави, че българските ритуали носят дълбока символика, която трябва да се пази. „Миналата година на Коледа си прекадих софрата и си пожелах: „Господи, дай ми рожба. Сега съм в очакване на син“.

На въпрос дали усилията за организирането на инициативата си струват, Янев отговори, че смисълът е в децата. „Струва си заради децата, които гледат с отворени очи. Докато обикалях хорото, видях сълзи от радост и тази година нямаше конфронтации. Това е най-ценното“, отбеляза организаторът.

Мечтае следващата година инициативата да се реализира в десет града в страната. „Ще търсим подкрепа от Министерството на културата“, каза Янев и допълни, че не е патентовал идеята: „Ако някой я вземе, нямам нищо против. Важно е хорото да се прави“.

По думите му бизнесът не трябва да има място в подобни инициативи. „Бизнесът проваля всичко. Това трябва да се прави от сърце, не за пари“, коментира той.

Член е на сдружението „Активен гражданин“. „Влязох в сдружението, защото вярвам, че гражданското общество у нас е слабо. Ако има активно гражданско общество, и институциите ще работят по-добре“, е мнението на Йордан Янев.