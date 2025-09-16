Подробно търсене

Повечето белгийци работят от един до няколко дни в седмицата от дома, сочи проучване

кор. на БТА Николай Желязков
Повечето белгийци работят от един до няколко дни в седмицата от дома, сочи проучване
Повечето белгийци работят от един до няколко дни в седмицата от дома, сочи проучване
Снимка: ЕС
Брюксел,  
16.09.2025 18:56
 (БТА)

Повечето белгийци (70 на сто) работят от един до няколко дни в седмицата от домовете си, сочи проучване на белгийското министерство на транспорта. Отбелязва се, че в северната област Фландрия 77 на сто от работещите, за които това е възможно, работят от дома си поне един ден седмично.

В Брюксел всеки трети служител не посещава офис повече от два пъти в седмицата. Същевременно 62 на сто от работодателите във Фландрия и 70 на сто в южната област Валония не позволяват на своите служители надомна работа.

От хората, които често не отиват до офиса, преобладават онези (65 на сто), които иначе се налага да използват обществен транспорт. Най-често от дома си работят служителите, които трябва да пътуват поне 50 километра на ден до обичайното си работно място.

Отчита се, че ползите от работата от разстояние са няколко - спестени часове в задръствания, разходи за гориво и замърсяване на околната среда, по-добро съотношение между служебния и личния живот. Като недостатък 37 на сто от участвалите в допитването отбелязват това, че с работата отдалеч се губи връзката с колегите и се увеличават битовите разходи за дома.

/ИЦ/

Свързани новини

25.07.2025 14:09

ЕК събира мнения от социалните партньори за правилата за работа от разстояние

Европейската комисия съобщи, че продължава разговорите със социалните партньори, свързани със справедливите условия за работа от разстояние. Разговорите са част от възможността за въвеждане на европейски правила, които да дадат на работещите право
03.12.2024 10:10

Броят на предложенията за дистанционна работа в България е намалял наполовина през последните две години, сочи проучване

През ноември обявите за работа са намалели с 8 на сто спрямо предходния месец. С около 3000 по-малко са предложенията за работа в страната, като техният общ брой в края на месеца е малко над 38 000. Това показват данни от месечния анализ на HR
18.03.2024 09:53

Работата от разстояние остава предпочитана в Белгия четири години след пандемията

Работата от разстояние остава предпочитана в Белгия четири години след пандемията от ковид, съобщават местни медии, като се позовават на данни от проучване, извършено от дружество, свързано с развитието на трудовия пазар. Отбелязва се, че мненията

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:30 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация