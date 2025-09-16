Повечето белгийци работят от един до няколко дни в седмицата от дома, сочи проучване

Повечето белгийци (70 на сто) работят от един до няколко дни в седмицата от домовете си, сочи проучване на белгийското министерство на транспорта. Отбелязва се, че в северната област Фландрия 77 на сто от работещите, за които това е възможно, работят от дома си поне един ден седмично.

В Брюксел всеки трети служител не посещава офис повече от два пъти в седмицата. Същевременно 62 на сто от работодателите във Фландрия и 70 на сто в южната област Валония не позволяват на своите служители надомна работа.

От хората, които често не отиват до офиса, преобладават онези (65 на сто), които иначе се налага да използват обществен транспорт. Най-често от дома си работят служителите, които трябва да пътуват поне 50 километра на ден до обичайното си работно място.

Отчита се, че ползите от работата от разстояние са няколко - спестени часове в задръствания, разходи за гориво и замърсяване на околната среда, по-добро съотношение между служебния и личния живот. Като недостатък 37 на сто от участвалите в допитването отбелязват това, че с работата отдалеч се губи връзката с колегите и се увеличават битовите разходи за дома.