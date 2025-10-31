Педагози са най-търсените квалифицирани специалисти в Казанлък

Обявените и незаети работни места за специалисти с висше образование в Казанлък към момента са 17, като най-голямата част от тях са за педагози. Това сочат данните, предоставени на медиите от местното Бюро по труда. Обявените свободни позиции за учители в училища и в детски градини са пет, свободни позиции има и за педагогически съветник и училищен психолог.

Обявени са позиции и за медицински специалисти - за лекар специализант, лекар по физикална и рехабилитационна медицина и медицинска сестра. Свободни позиции има за младши експерт със специалност "Администрация и управление" или "Публична администрация", както и две позиции за старши експерти с висше образование по архитектура, строителство и геодезия. В Бюрото по труда в Казанлък са обявени свободни позиции още за главен счетоводител, одитор и социален работник.

Сред останалите свободни позиции преобладават такива в сферата на машиностроенето.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.