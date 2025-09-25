В Сливен са обявени общо девет свободни позиции за висшисти

В Сливен към 25 септември са обявени общо девет свободни позиции за висшисти, съобщават от Дирекцията "Бюро по труда".

Сред тях са секретар в Регионална дегустационна комисия, трима лекарски асистенти, един психолог, един учител в детска градина в с. Сотиря, един педагог и един учител по английски език в с. Самуилово. Крайният срок за кандидатстване е между 30 септември и 10 октомври 2025 г.

Агенцията по заетостта предлага възможности за безплатни обучения с ваучери по проект „Започвам работа“, както и стажове и младежки практики за лица на възраст 16–29 години. Проектите целят да улеснят навлизането на младите хора на пазара на труда и да обучат кадри за сектори с недостиг на специалисти.

Бюро по труда - Сливен приема заявки от работодатели за насърчителни мерки за заетост, включително за младежи до 29 години, лица с увреждания, продължително безработни и други целеви групи. Договорите се сключват дистанционно с квалифициран електронен подпис.

Допълнителна информация и консултации за кандидатстване могат да се получат в Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен и на сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.