Община Черноочене въвежда услугата "изнесена церемония" при сключване на граждански бракове

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед. Снимка: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Черноочене,  
25.09.2025 16:23
 БТА

Сключване на граждански брак извън сградата на Общинската администрация на територията на община Черноочене е една от услугите, които ръководството въвежда. Решението за това бе взето на заседанието на Общински съвет.

Освен изнесените церемонии, граждански брак вече ще може да се сключва и в почивни и празнични дни. Досега общинската администрация нямаше заложени тези услуги, но е налице такава необходимост заради все по-честата практика младоженците да се бракосъчетават в изнесени церемонии, а тържествата за тях са в почивни дни, каза за БТА кметът на Черноочене инж. Айджан Ахмед.

Новата възможност за младите двойки бе приета като промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общината.

Гласувани бяха и цени за тях, като цената за церемония в сградата на общинска администрация, макар и в почивен ден, се запазва и е в размер на 80 лв., а за изнесена церемония в границите на общината услугата ще струва 160 лв.

При представяне на докладната към точката от дневния ред бе коментирано, че заради по-ниските цени в общината има двойки от други области на страната, които идват в Черноочене, за да сключат брак. Подчертано бе също, че предложението за направените промени е на база обстоен анализ и преглед на услугите, предоставяни от структурите на общината.

Настоящата промяна има за цел за създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, бе посочено още при разглеждане на точката от дневния ред на заседанието.

/ЛРМ/

