Пожарът край Варна е засегнал близо 50 декара гора

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ЕВ) (архив)
Варна,  
08.09.2025 11:37
Пожарът край Варна е засегнал близо 50 декара гора, съобщиха днес от дирекцията на полицията в града.

Огънят пламна вчера в местността "Джанавара". Силният вятър и труднодостъпният терен затрудниха работата на пожарникарите.

От полицията уточниха, че пожарът вече е овладян, но на места се появяват малки локални огнища и поради тази причина четири екипа остават на място. Няма опасност за сгради или за хора.

