Поредно пръскане против комари ще бъде извършено в Ямбол

Поредно пръскане срещу комари ще се извърши от 14 до 18 август в Ямбол, съобщиха от Общината. Дезинсекцията ще е в часовете между 23:00 и 4:00. Обработката ще обхване цялата територия на Ямбол, включително паркове и градини, детски площадки и зелени площи и други потенциални места за размножаване на комари.

Използваният препарат е одобрен от Министерството на здравеопазването, с висока ефективност срещу летящи насекоми и е безопасен за хора и животни, посочиха от Общината и призоваха за шофиране с повишено внимание по главните улици и булеварди в момента на обработката.

Първо ще бъдат третирани териториите на местност Ормана, Гребен канал, Градски парк, централна градска част, кварталите „Диана“, „Граф Игнатиев“, „Хале“, „Аврен“, както и основните булеварди и входни артерии на града. В следващите дни обработката ще продължи в кварталите „Каргон“, „Златен рог“, „Георги Бенковски“, „Васил Левски“, „Възраждане“ и „Зорница“, по улиците около Музея на бойната слава и ул. „Стара планина".

Пръскане против комари, кърлежи и бълхи на територията на града беше извършено също в началото и края на юли. Третирани бяха тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове в Ямбол.