Проф. д-р Славчо Томов е кандидат за министър на образованието и науката

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., е кандидат за министър на образованието и науката в представения състав на проектокабинет от кандидата за министър-председател Николай Габровски.

Роден е през 1962 г. в град Левски. Притежава научна и образователна степен – доктор по медицина и доктор на науките, информират от пресцентъра на ГЕРБ. Има придобити специалности по „Акушерство и гинекология“ и „Онкология“. Бил е декан на факултет „Здравни грижи“ към Медицинския университет - Плевен, и ректор на Медицинския университет в продължение на два мандата.

Към момента е директор на Научноизследователския институт и председател на Общото събрание на Медицинския университет - Плевен.

Член е на редица престижни международни научни организации Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS) – от 2009 г., член на Управителния борд на SERGS (2015-2019 г.); Society of Robotic Surgery (SRS) – от 2010 г.; South Eastern European Robotic Surgery Society (SEERSS) – 2010 г.; Society of Laparoendoscopic sugeons (USA) – 2016 г.).

Специализирал е лапароскопска и гинекологична хирургия в Германия, Франция и Италия. Сертифициран е като конзолен хирург за работа с роботизираната система da Vinci.

Рецензент е на статии в реферирани международни научни списания. Носител е на редица почетни награди и грамоти. Удостоен е със званието „Почетен гражданин на Плевен“.