МИНА: Незаконното сметище в Прищина е почистено и превърнато в обществено пространство за отдих

Районът на едно от най-големите незаконни сметища в Чемовско поле в Подгорица, близо до Пазара за добитък, е почистен и рекултивиран, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на прессъобщение на Дома на Европа.

Почистването на сметището е част от националната екологична кампания „Пази, за да те пази“. Сега районът е напълно преобразен, след като от него бяха изнесени 650 кубически метра отпадъци, което се равнява на 130 тона, се казва в прессъобщението.

„Мястото, доскоро пълно със строителни и едрогабаритни отпадъци, сега е добре организирано обществено пространство с пейки“, отбелязват от Дома на Европа.

Те подчертават, че за да се предотврати повторното възникване на нерегламентирано сметище, са монтирани 15 камери за наблюдение и предупредителни табели, а общинската полиция и други служби ще извършват редовен надзор.

Акцията за почистването беше подкрепена от Делегацията на ЕС в Черна гора, Министерството на екологията, устойчивото развитие и развитието на Севера, столицата Подгорица, инициативата „Зелена Черна гора“ и компанията Voli.

В прессъобщението се отбелязва, че кампанията, насърчена от този успех, ще разшири мрежата от камери до други критични точки, като например Врела Рибничка, където се изгарят автомобилни гуми.

От Дома на Европа припомнят, че кампанията „Пази, за да те пази“, започнала на Световния ден на околната среда, вече обединява широка коалиция от партньори от държавни институции, местна власт, академична общност, гражданско общество и социално отговорни компании.

