Израел обяви, че засилва военното си присъствие на всички фронтове за празника Рош Хашана

Израелските въоръжени сили съобщиха, че са изпратили подкрепления на всички фронтове на бойните си действия - военновъздушни, сухопътни и военноморски части, с началото на празника Рош Хашана (Нова година според еврейския календар), предаде Ройтерс.

Рош Хашана започва днес и приключва в сряда.

По-рано тази година израелските медии съобщиха, че въоръжените сили са прекратили отдавнашната практика да дават за празниците обхващащи цели военни части отпуски.

Решението идва след разследване, което разкри, че радикалната палeстинска групировка "Хамас“ се е възползвала от намалената численост на израелските сили по границата с ивицата Газа на 7 октомври 2023 г., когато в Израел се честваше празникът Сукот, за да осъществи безпрецедентното си нападение срещу израелска територия, дало началото на конфликта в анклава.

Тогава според данни на Израел са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, посочва Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече са надхвърлили 64 000.