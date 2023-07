След 36-часовия юнски бунт на Пригожин мъглата около собственото му бъдеще и това на ЧВК „Вагнер“ продължава да се сгъстява

Бунтът на руската частна военна компания „Вагнер“ на 24-25 юни разтърси руските власти в разгара на войната в Украйна. За броени часове бойците на групировката окупираха щаба на Южния военен окръг в град Ростов на Дон и тръгнаха към Москва. Метежът приключи внезапно със споразумение, според което Евгений Пригожин трябваше да замине в изгнание в Беларус, но без да бъде наказван. Оттогава известни телевизионни водещи в руските обществени медии започнаха да го представят като алчен бизнесмен, който си е изгубил ума, след като е натрупал състояние благодарение на изгодни договори, сключвани от години с държавата.

На метежниците не бяха наложени наказания заради бойните им заслуги, но бъдещето на бизнеса на Пригожин, на неговата медийна империя и на операциите на „Вагнер“ за влияние в Русия и зад граница, изглежда несигурно, прогнозира Франс прес.

В четвъртък министерството на отбраната в Минск съобщи, че беларуската армия продължава да провежда съвместни учения с бойци на „Вагнер“ на военен полигон близо до град Брест, на границата с Полша. Ден по-рано Пригожин се появи във видео, в което приветства бойците си на беларуска земя и им казва, че засега няма да се бият повече в Украйна, нарежда им да обучават беларуската армия и да събират сили за „ново пътуване до Африка“. “Сражавахте се достойно. Направихте много за Русия. Това, което се случва на фронта, е позор, в който няма да участваме“, цитира го Ройтерс.

После към войниците се обръща човек, който звучи като съоснователя на „Вагнер“ Дмитрий Уткин: „Това не е краят. Това е само началото на най-големия световен план, който скоро ще излезе наяве“, казва Уткин и завършва на английски: „ And welcome to hell“ (И добре дошли в ада“).

До 20 май 2023 г. във войната на Русия в Украйна са били убити 22 000 бойци на „Вагнер“, пише изданието „Политико“ като се позовава на свързан с наемниците канал в „Телеграм“. Това е близо една четвърт от силите на ЧВК, които са се сражавали в страната. Общо, в Украйна са били изпратени 78 000 бойци, като 49 000 са били затворници. Ранените при боевете за Бахмут са 40 000. 25 000 са живи и здрави. От тях до 10 000 са заминали за Беларус или са напът да го направят, а 15 000 са в отпуск. Според руския депутат Владимир Шаманов, който е пенсиониран генерал от руските ВВС, 33 000 вагнеровци вече са се влели в руската армия, пише „Политико“.

Председателят на Съвета на началник щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Марк Мили е на мнение, цитирано от в. „Гардиън“, че руското ръководство е обхванато от търкания и объркване след бунта на „Вагнер“. Генерал Мили смята, че е налице „голяма драма“ във висшите ешелони на властта в Русия, след като бойците на „Вагнер“ превзеха Ростов на Дон и потеглиха към столицата. Наемниците обърнаха посоката само на 200 километра от Москва със сделка, привидно сключена с посредничеството на беларуския президент Александър Лукашенко. След 36-часовия бунт, на среща с Пригожин и 34 командири на “Вагнер“ руският президент Владимир Путин предложи на наемниците 3 възможности: да останат на служба в руската армия, да заминат с Пригожин в Беларус или да се приберат по домовете си.

Срещата се е състояла пет дни след бунта, а смисълът на предложението е бил бойците да останат по ръководството на досегашния си командир с прозвище „Седой“ („Сивокосия“).

Малко след изненадващия финал на бунта Пригожин обясни, че метежът не е имал за цел да свали правителството, а да изправи пред правосъдието началниците на армията и на отбраната Сергей Шойгу и Валерий Герасимов заради, по думите му, техните погрешни и непрофесионални действия в Украйна.

В средата на юли ген. Мили каза, че „още не сме видели всичко“, свързано с бунта и тепърва ще има развитие.

В първия си коментар за краткия бунт, на 3 юли руският министър на отбраната Шойгу каза, че планът за дестабилизация на Русия не е успял, защото „бойците са лоялни“, предаде ТАСС. Шойгу каза още, че метежът не се е отразил на т.нар. специална военна операция, а говорителят на Кремъл Дмитрий Пеков отказа коментар защо руската Федерална служба за сигурност не е предотвратила бунта преди той да избухне.

Известният руски телевизионен водещ Дмитрий Кисельов пък обяви от екрана, че „Вагнер“ е получила 858 милиарда рубли (8,8 милиарда евро) обществени средства, цитира го АФП. Кисельов изтъкна, че един от водещите фактори за започване на бунта на ЧВК е бил отказът на министерството на отбраната да удължи доходоносния договор, подписан с ресторантьорската група „Конкорд“ на Пригожин. Кисельов освен това оспори твърдението, че бойците на „Вагнер“ са по-ефикасни от руските редовни сили и припомни, че на ЧВК са били нужни цели 225 дни, за да превземат Бахмут, докато редовните войски са овладели Мариупол само за 70 дни.

Както отбелязва в анализ Си Ен Ен, „Вагнер“ е сложна мрежа от бизнеси, преплетени с воюващи страни, с операции, свързани многопланово с руската военна и разузнавателна общност. За момента, както отбелязва Си Ен Ен, Пригожин е в положение на нещо като „изчезнал по време на акция“. Медията съобщава, че Путин е предложил на редовите наемници командването на ЧВК да бъде поето от Андрей Трошев, визирайки думи на Путин, цитирани от московски в. „Комерсант“.

Путин изглежда е вбил клин между ръководството на ЧВК и самия Пригожин, а бойците вече официално щели да са под ръководството на Сивокосия, който де факто е бил техен командир през цялото време.

Седой (Трошев) е пенсиониран руски полковник, съосновател и изпълнителен директор на „Вагнер груп“, според санкционни документи, публикувани от ЕС и Франция. ЕС уточнява, че роденият през 1953 г. Трошев е началник щаб на „Вагнер“ за операциите в Сирия в подкрепа на режима на Башар Асад. Негови помощници са Уткин, също бивш полковник от военното разузнаване ГРУ, според документи на ЕС, както и Александър Кузнецов и Андрей Богатов.

Сивокосия е и бивш служител на специален отряд за бързо реагиране на руското МВР в Северозападния федерален окръг, съобщи руският сайт „Фонтанка“. Трошев е ветеран от войните в Чечения и Афганистан и е награждаван за изключителни заслуги. От февруари 2023 г. Украйна е наложила санкции на Трошев.

Нерешителният отговор на бунта, който беше най-голямата заплаха за Путин през неговите 23 години на власт, повдигна въпроси за лоялността на високопоставени фигури във въоръжените сили към Кремъл на фона на инвазията в Украйна, отбелязват наблюдатели.

Радио „Свободна Европа“ цитира материал на в. „Уолстрийт джърнъл“, че най-малко 13 високопоставени руски военни са били задържани след метежа. Сред тях е генерал Сергей Суровикин, който за кратко беше главнокомандващ силите в Украйна и е смятан за близък до Пригожин. На 12 юли генерал Иван Попов – командващ 58-ма армия, разположена в южноукраинската Запорожка област, съобщи, че е бил уволнен, след като се оплакал на ген. Герасимов за неуспешната ротация на войските. На 15 юли „Телеграм“ канал, близък до руските служби за сигурност, съобщи за уволнението на генерал майор Владимир Селивьорцов – командир на 106-та въздушнодесантна дивизия.

„Телеграм“ каналът CHEKA-OGPU съобщи още, цитиран от РСЕ, че Алексей Дюмин, губернаторът на Тула, където е базирана дивизията на Селивьорцов, се е опитал да го защити и за целта е ходил да му ходатайства в Москва.

Дюмин е бивш главен охранител на Путин и често е спряган за вероятен наследник на министър Шойгу, на когото е бил заместник през 2015-2016 г.

Според експерти, в обозримо бъдеще Путин ще запази верните си Шойгу и Герасимов, най-малкото, за да не излезе, че е отстъпил под натиска на Пригожин, пише РСЕ.

В края на тази седмица ръководителят на американското ЦРУ Уилям Бърнс каза на Форум по сигурността в Аспен, че Путин се опитва да печели време, докато обмисля как да се разправи с Пригожин, предаде Би Би Си. В четвъртък Бърнс каза, че това, на което сме свидетели, е „танц с много сложни стъпки“ и допълни, че бунтът е извадил наяве слабостите на системата на властта, изградена от Путин. Според Бърнс ЧВК продължава да е ценна за руското ръководство на места като Судан, Мали, ЦАР, Либия и Сирия и затова е вероятно да бъде направен опит за откъсване на групировката от нейния лидер.

Путин е човек, който по принцип смята, че отмъщението е ястие, което се сервира студено, подчерта Бърнс. Въз онова на опита си мисля, че Путин е върховният апостол на възмездието, така че бих се изненадал, ако на Пригожин му се размине по-нататъшно възмездие, прогнозира Бърнс.

По-рано този месец президентът на САЩ Джо Байдън предположи, че съществува риск босът на “Вагнер“ да бъде отровен. Ако бях на негово място, щях да внимавам какво ям. Щях да следя какво има в менюто ми, каза иронично Байдън. Съзвучно с коментара на президента, Бърнс отбеляза, че ако е на мястото на Пригожин, не би уволнявал служителя, който опитва храната му.

Шефът на ЦРУ е на мнение, че най-забележителното около бунта на Пригожин е това, че руският лидер се е почувствал принуден да сключи сделка с човек, който, преди да основе „Вагнер“, е доставял храна за гостите му и затова е наричан Готвача на Путин.

Президентът на Русия си създаде образ на повелител на реда в страната и затова 36-часовият метеж е накарал мнозина негови сънародници да си зададат въпроса „дали царят е гол или най-малкото защо му отнема толкова много време, за да се облече“, обобщава Бърнс, цитиран от Би Би Си.