Евертън и Уест Хям си разделиха по полувреме и по точка в последния мач от шестия кръг на Висшата лига

Отборите на Евертън и Уест Хям завършиха наравно 1:1 в последния мач от шестия кръг на Висшата лига на Англия.

Двубоят на стадион "Хил Дикинсън" бе напълно равностоен, като двата тима си разделиха по едно полувреме. През първата част инициативата бе на страната на домакините от Евертън, които успяха да открият резултата с гол на централния бранител Майкъл Кийн. Юношата на Манчестър Юнайтед се разписа в 18-ата минута с глава след центриране на друг играч, преминал през школата на "Олд Трафорд" - Джеймс Гарнър.

След паузата обаче гостите от Лондон заиграха по-добре и в 65-ата минута Джарод Боуен възстанови равенството с диагонален удар с левия крак. При изстрела му топката се отклони от главата на Кийн и подлъга стража Джордан Пикфорд, който се бе насочил към другия ъгъл на вратата си.

За Уест Хям това са първи точки под ръководството на новия старши треньор Нуно Еспирито Санто, който замени уволнения през миналата седмица Греъм Потър.

В класирането Евертън е на девето място с 8 точки, докато Уест Хям е на предпоследната 19-а позиция с 4 пункта.

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг: Евертън - Уест Хям - 1:1 от неделя: Астън Вила - Фулъм - 3:1 Нюкасъл - Арсенал - 1:2 от събота: Тотнъм - Уулвърхямптън - 1:1 Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 Нотингам Форест - Съндърланд - 0:1 В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Арсенал с 13, Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити с 10 и други.