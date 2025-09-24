Подробно търсене

Дисциплинарната комисия наложи на Левски глоби за общо 7800 лева след дербито с Лудогорец

Кремена Младенова
Дисциплинарната комисия наложи на Левски глоби за общо 7800 лева след дербито с Лудогорец
Дисциплинарната комисия наложи на Левски глоби за общо 7800 лева след дербито с Лудогорец
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
24.09.2025 14:14
 (БТА)

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира Левски с общо 7800 лева след последните срещи от Първа лига.

"Сините" са глобени с 3000 лева конкретно за "възпламеняване на заря" при домакинството си срещу Лудогорец от 9-ия кръг в шампионата. Двубоят, който се игра в петък, 19 септември в София, завърши при резултат 0:0.

Глобите за Славия възлизат на общо 3300 лева. "Белите" направиха нулево равенство срещу Берое в неделя, 21 септември, а част от санкцията - 3000 лева е на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й, подобно на Левски.

Решения  -  24.09.2025 г.

9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
С предупреждения – 38 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.
Ерол Ерол Дост                 ФК Локомотив София 1  300
Себастиян Джон Уейд Гардинер  ПФК Септември София 1  300
Идову Давид Акинтола          ПФК Арда Кърджали   1  300
Владислав Севдалинов Найденов ПФК Ботев Враца     1  250

9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.
Руи Томас Фаустино Пинто ПФК Лудогорец Разград -  400
Младен Людмилов Стоев    ПФК Септември София   -  400

По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ПФК Локомотив гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Витоша” гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

9-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
С предупреждения – 29 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.
Георги Николаев Бабалиев ОФК Янтра Габрово     1  150
Христо Делчев Митев       ФК Черноморец Бургас 1  150
Жозе Мигел Дараме         ФК Черноморец Бургас 1  125

По доклад - няма.

/КМ/

Свързани новини

21.09.2025 15:16

Седрик Бардон: „В Левски бяхме страхотна банда от приятели, съжалявам само за един мач“

Седрик Бардон със сигурност е един от най-добрите чужденци, обличали фланелката на Левски през годините на демокрация. Той остана записан със златни букви в историята на клуба, спечелил много титли, класирал се за груповата фаза на Шампионската лига
20.09.2025 14:04

Левски с искане за достъп до ВАР-аудиото на мача с Лудогорец

ПФК Левски ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец снощи, завършил 0:0. "Сините" акцентират върху следните моменти:42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;45:00-50:00 минута -
19.09.2025 23:27

Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор, заяви изпълнителният директор на "орлите" Ангел Петричев

Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор, заяви изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев след равенството 0:0 срещу Левски в мач от деветия кръг на българската футболна efbet Лига.  "Спортно-технически анализи не
19.09.2025 23:20

Хулио Веласкес: "Заслужавахме победата"

Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец най-вече заради футболистите и заради феновете си, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след нулевото равенство между двата отбора в мач от българската футболна efbet Лига. "Направихме много
19.09.2025 23:12

Резултатът е по-добър за Левски, заяви треньорът на Лудогорец Руи Мота

Левски измъкна добър резултат срещу Лудогорец (Разград), заяви старши треньорът на шампионите Руи Мота след равенството 0:0 между двата отбора. Така "сините" запазиха първото си място в генералното класиране и водят с две точки пред Лудогорец в
19.09.2025 22:52

Левски и Лудогорец разделиха точките в София, "сините" останаха начело в класирането на българската футболна efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец (Разград): Левски - Лудогорец - 0:0стадион: "Георги Аспарухов", Софияглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Георги Костадинов, Майкон, Марин Петков
19.09.2025 22:45

Левски и Лудогорец завършиха наравно в дербито на футболното първенство

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига: Левски - Лудогорец   - 0:0 Монтана - Спартак Варна - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Георг Стояновски 58 в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:37 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация