Дисциплинарната комисия наложи на Левски глоби за общо 7800 лева след дербито с Лудогорец

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира Левски с общо 7800 лева след последните срещи от Първа лига.

"Сините" са глобени с 3000 лева конкретно за "възпламеняване на заря" при домакинството си срещу Лудогорец от 9-ия кръг в шампионата. Двубоят, който се игра в петък, 19 септември в София, завърши при резултат 0:0.

Глобите за Славия възлизат на общо 3300 лева. "Белите" направиха нулево равенство срещу Берое в неделя, 21 септември, а част от санкцията - 3000 лева е на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й, подобно на Левски.

Решения - 24.09.2025 г.

9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – 38 състезатели Със спиране от състезателни права ССП лв. Ерол Ерол Дост ФК Локомотив София 1 300 Себастиян Джон Уейд Гардинер ПФК Септември София 1 300 Идову Давид Акинтола ПФК Арда Кърджали 1 300 Владислав Севдалинов Найденов ПФК Ботев Враца 1 250 9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – Служебни лица ЖК лв. Руи Томас Фаустино Пинто ПФК Лудогорец Разград - 400 Младен Людмилов Стоев ПФК Септември София - 400

По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ПФК Локомотив гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Витоша” гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

9-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ С предупреждения – 29 състезатели Със спиране от състезателни права ССП лв. Георги Николаев Бабалиев ОФК Янтра Габрово 1 150 Христо Делчев Митев ФК Черноморец Бургас 1 150 Жозе Мигел Дараме ФК Черноморец Бургас 1 125

По доклад - няма.