Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор, заяви изпълнителният директор на "орлите" Ангел Петричев
Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор, заяви изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев след равенството 0:0 срещу Левски в мач от деветия кръг на българската футболна efbet Лига.
"Спортно-технически анализи не правя, но мачът беше под моите очаквания, защото играха двата най-добри отбора в България. Получи се нервен мач, от което загубиха зрителите. Залогът обаче е голям и е нормално да има искри по терена. Не за първи път се получават такива двубои с Левски", заяви Петричев след края на двубоя.
"Ако погледнем реално, освен че не се класирахме в груповата фаза на Шампионската лига, отборът върви по план. Не бива да даваме крайни оценки, защото Лудогорец гради нов отбор и е нужно време за адаптация на новите. Днес загатнахме много неща за това как ще изглежда Лудогорец. Работим в посока Лудогорец да върви нагоре, разполагаме с млад състав и мисля, че нашите фенове могат да бъдат спокойни", каза още той.
"Със сигурност в сряда (срещу Малмьо в Лига Европа - бел.авт.) няма да ни бъде лесно, защото все още играта ни не е това, което искаме. На този отбор му трябва още време. Имаме много млад отбор, особено в атака, така че със сигурност им е необходимо време. Целта е достойно представяне, защото Лига Европа е малката Шампионска лига", добави Петричев.
