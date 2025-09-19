Подробно търсене

Левски и Лудогорец завършиха наравно в дербито на футболното първенство

Ивайло Георгиев
Футболна среща от девети кръг на Efbet лига се провежда между отборите на Левски и Лудогорец на стадион " Георги Аспарухов ".Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
19.09.2025 22:45
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига:

Левски - Лудогорец                 - 0:0

Монтана - Спартак Варна            - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Георг Стояновски 58

в събота:
Добруджа - Локомотив София
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

в неделя:
Септември София - Ботев Пловдив
Славия - Берое Стара Загора 

в понеделник:
Арда Кърджали - Черно море Варна
Ботев Враца - ЦСКА

временно класиране:
 1. Левски              8   6  2  0  15:4   20 точки 
 2. Лудогорец           8   5  3  0  14:3   18   
 3. ЦСКА 1948           8   5  1  2  12:8   16
 4. Локомотив Пловдив   8   4  4  0   9:5   16 
 5. Черно море          8   4  3  1  13:5   15 
 6. Монтана             9   3  2  4   7:13  11
 7. Спартак Варна       9   2  4  3  10:10  10
 8. Локомотив София     8   2  4  2   7:5   10
 9. Ботев Враца         8   2  4  2   6:6   10
10. Арда Кърджали       8   2  3  3   9:9    9
11. Берое               7   2  3  2   9:11   9
12. ЦСКА                8   1  4  3   7:8    7
13. Септември София     8   2  0  6   8:18   6
14. Добруджа            8   2  0  6   6:12   6 
15. Славия              8   1  2  5   9:16   5
16. Ботев Пловдив       7   1  1  5   5:13   4

/ИК/

19.09.2025 23:20

Хулио Веласкес: "Заслужавахме победата"

Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец най-вече заради футболистите и заради феновете си, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след нулевото равенство между двата отбора в мач от българската футболна efbet Лига. "Направихме много
19.09.2025 23:12

Резултатът е по-добър за Левски, заяви треньорът на Лудогорец Руи Мота

Левски измъкна добър резултат срещу Лудогорец (Разград), заяви старши треньорът на шампионите Руи Мота след равенството 0:0 между двата отбора. Така "сините" запазиха първото си място в генералното класиране и водят с две точки пред Лудогорец в
19.09.2025 22:52

Левски и Лудогорец разделиха точките в София, "сините" останаха начело в класирането на българската футболна efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец (Разград): Левски - Лудогорец - 0:0стадион: "Георги Аспарухов", Софияглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Георги Костадинов, Майкон, Марин Петков

