Левски и Лудогорец завършиха наравно в дербито на футболното първенство

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига:
Левски - Лудогорец - 0:0
Монтана - Спартак Варна - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Георг Стояновски 58
в събота:
Добруджа - Локомотив София
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив
в неделя:
Септември София - Ботев Пловдив
Славия - Берое Стара Загора
в понеделник:
Арда Кърджали - Черно море Варна
Ботев Враца - ЦСКА
временно класиране:
1. Левски 8 6 2 0 15:4 20 точки
2. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18
3. ЦСКА 1948 8 5 1 2 12:8 16
4. Локомотив Пловдив 8 4 4 0 9:5 16
5. Черно море 8 4 3 1 13:5 15
6. Монтана 9 3 2 4 7:13 11
7. Спартак Варна 9 2 4 3 10:10 10
8. Локомотив София 8 2 4 2 7:5 10
9. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10
10. Арда Кърджали 8 2 3 3 9:9 9
11. Берое 7 2 3 2 9:11 9
12. ЦСКА 8 1 4 3 7:8 7
13. Септември София 8 2 0 6 8:18 6
14. Добруджа 8 2 0 6 6:12 6
15. Славия 8 1 2 5 9:16 5
16. Ботев Пловдив 7 1 1 5 5:13 4
/ИК/