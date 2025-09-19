Подробно търсене

Резултатът е по-добър за Левски, заяви треньорът на Лудогорец Руи Мота

Ивайло Георгиев
Руи Мота / Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
19.09.2025 23:12
 (БТА)

Левски измъкна добър резултат срещу Лудогорец (Разград), заяви старши треньорът на шампионите Руи Мота след равенството 0:0 между двата отбора. Така "сините" запазиха първото си място в генералното класиране и водят с две точки пред Лудогорец в класирането.

"Стана труден двубой. През първото полувреме имаше битка и не много възможности за игра, а през второто имахме повече контрол над топката. Усещах, че ако имахме малко повече качество в последния пас, можеше и да вкараме. Изглежда ми като по-добър резултат за Левски, не за нас, но гледаме напред", заяви Мота след края на мача.

"Всеки иска да играе в такива големи мачове, в такава атмосфера. Привилегия е да играеш в тази обстановка. Не е лесно срещу нито един отбор в шампионата, срещу всички става битка. Имаме определени затруднения с контузии, но тези, които играят, се справят добре. Това е най-важното".  

/ИК/

Свързани новини

19.09.2025 23:20

Хулио Веласкес: "Заслужавахме победата"

Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец най-вече заради футболистите и заради феновете си, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след нулевото равенство между двата отбора в мач от българската футболна efbet Лига. "Направихме много
19.09.2025 22:52

Левски и Лудогорец разделиха точките в София, "сините" останаха начело в класирането на българската футболна efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец (Разград): Левски - Лудогорец - 0:0стадион: "Георги Аспарухов", Софияглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Георги Костадинов, Майкон, Марин Петков
19.09.2025 22:45

Левски и Лудогорец завършиха наравно в дербито на футболното първенство

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига: Левски - Лудогорец   - 0:0 Монтана - Спартак Варна - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Георг Стояновски 58 в

Към 00:12 на 20.09.2025 Новините от днес

