Резултатът е по-добър за Левски, заяви треньорът на Лудогорец Руи Мота

Левски измъкна добър резултат срещу Лудогорец (Разград), заяви старши треньорът на шампионите Руи Мота след равенството 0:0 между двата отбора. Така "сините" запазиха първото си място в генералното класиране и водят с две точки пред Лудогорец в класирането.

"Стана труден двубой. През първото полувреме имаше битка и не много възможности за игра, а през второто имахме повече контрол над топката. Усещах, че ако имахме малко повече качество в последния пас, можеше и да вкараме. Изглежда ми като по-добър резултат за Левски, не за нас, но гледаме напред", заяви Мота след края на мача.

"Всеки иска да играе в такива големи мачове, в такава атмосфера. Привилегия е да играеш в тази обстановка. Не е лесно срещу нито един отбор в шампионата, срещу всички става битка. Имаме определени затруднения с контузии, но тези, които играят, се справят добре. Това е най-важното".