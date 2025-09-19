Подробно търсене

Хулио Веласкес: "Заслужавахме победата"

Ивайло Георгиев
Футболна среща от девети кръг на Efbet лига се провежда между отборите на Левски и Лудогорец на стадион " Георги Аспарухов ". На снимката: старши треньорът на Левски Хулио Веласкес и старши треньорът на Лудогорец Руи Мота (вдясно).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
19.09.2025 23:20
 (БТА)

Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец най-вече заради футболистите и заради феновете си, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след нулевото равенство между двата отбора в мач от българската футболна efbet Лига.

"Направихме много добър мач. Бяхме много по-добри от тях в първата част и с топката, и без. Много ми хареса отборът в първото полувреме. Футболистите изразходиха много енергия и оставиха добро усещане. Във второто полувреме силите се изравниха, но считам, че заслужавахме победата. Играчите направиха голям мач", заяви Веласкес.

"Изключително благодарен съм на всички привърженици. Жалко, че не успяхме да им подарим победа, момчетата се постараха. Гордея се с моя отбор и начина, по който изглежда на терена", продължи той.

"Оставаме скромни, осъзнавайки колко е трудно да бъдеш начело в класирането. Трябва да работим сериозно всеки ден. Нашият фокус е в мача, който предстои и работата, която трябва да свършим през седмицата. Не отиваме по-далеч от това", завърши испанецът.

/ИК/

Свързани новини

19.09.2025 23:12

Резултатът е по-добър за Левски, заяви треньорът на Лудогорец Руи Мота

Левски измъкна добър резултат срещу Лудогорец (Разград), заяви старши треньорът на шампионите Руи Мота след равенството 0:0 между двата отбора. Така "сините" запазиха първото си място в генералното класиране и водят с две точки пред Лудогорец в
19.09.2025 22:52

Левски и Лудогорец разделиха точките в София, "сините" останаха начело в класирането на българската футболна efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец (Разград): Левски - Лудогорец - 0:0стадион: "Георги Аспарухов", Софияглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Георги Костадинов, Майкон, Марин Петков
19.09.2025 22:45

Левски и Лудогорец завършиха наравно в дербито на футболното първенство

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига: Левски - Лудогорец   - 0:0 Монтана - Спартак Варна - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Георг Стояновски 58 в

Към 00:14 на 20.09.2025 Новините от днес

