Хулио Веласкес: "Заслужавахме победата"

Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец най-вече заради футболистите и заради феновете си, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след нулевото равенство между двата отбора в мач от българската футболна efbet Лига.

"Направихме много добър мач. Бяхме много по-добри от тях в първата част и с топката, и без. Много ми хареса отборът в първото полувреме. Футболистите изразходиха много енергия и оставиха добро усещане. Във второто полувреме силите се изравниха, но считам, че заслужавахме победата. Играчите направиха голям мач", заяви Веласкес.

"Изключително благодарен съм на всички привърженици. Жалко, че не успяхме да им подарим победа, момчетата се постараха. Гордея се с моя отбор и начина, по който изглежда на терена", продължи той.

"Оставаме скромни, осъзнавайки колко е трудно да бъдеш начело в класирането. Трябва да работим сериозно всеки ден. Нашият фокус е в мача, който предстои и работата, която трябва да свършим през седмицата. Не отиваме по-далеч от това", завърши испанецът.