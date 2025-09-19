Левски и Лудогорец разделиха точките в София, "сините" останаха начело в класирането на българската футболна efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец (Разград):

Левски - Лудогорец - 0:0

стадион: "Георги Аспарухов", София

главен съдия: Радослав Гидженов

жълти картони: Георги Костадинов, Майкон, Марин Петков (Левски); Едвин Куртулус, Филип Калоч, Педро Нареси, Ерик Маркус, Руи Мота-треньор, Петър Станич (Лудогорец).

състав на Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Мустафа Сангаре (87-Борислав Рупанов), Евертон Бала (87-Рилдо Фильо), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров, Георги Костадинов (78-Акрам Бурас), Оливер Камдем, Карл Фабиен (64-Марин Петков) и Радослав Кирилов (78-Мазир Сула).

състав на Лудогорец: Серджио Падт, Динис Алмейда, Кайо Видал, Едвин Куртулус, Сон, Ивайло Чочев (62-Петър Станич), Филип Калоч (46-Дерой Дуарте), Ерик Биле (84-Матеус Машадо), Педро Нареси, Бърнард Текпетей (62-Ерик Маркус) и Идан Нахмиас (46-Йоел Андерсон).

Левски и Лудогорец (Разград) завършиха наравно 0:0 в мач от деветия кръг на българската футболна efbet Лига, с което "сините" останаха начело в класирането с две точки преднина срещу шампионите. На столичния гранд му предстои среща с четвъртия в класирането Локомотив (Пловдив), а разградчани стартират в Лига Европа срещу Малмьо преди срещата си с новобранеца в родния елит Монтана.

Левски заложи на по-активна игра в началото и първите десетина минути бяха доминирани от "сините". Лудогорец обаче се измъкна от няколко опасни положения. Първо Гашпер Търдин отне на Филип Колоч в опасна зона и стреля, но топката бе избита в ъглов удар. Секунди по-късно Евертон Бала бе оставен сам на дузпата и намери топката от воле, но тя срещна главата на Идан Нахмиас.

Левски продължи да владее играта до края на полувремето, което бе прекъснато за десетина минута заради димки от ултрас трибуната на "Георги Аспарухов". Домакините пък застрашиха отново вратата на Серджио Падт в добавеното време. Пробив на Радослав Кирилов в наказателното поле бе спрян с нарушение и главният съдия Радослав Гидженов даде дузпа, която обаче отмени след видеопреглед. След това отново лявото крило се освободи с дрибъл и стреля точно, но Падт спаси силния му удар.

Лудогорец създаде първото си положение в началото на второто полувреме. Кайо Видал дриблира пред наказателното поле на "сините" и стреля по земя, но топката мина на сантиметри от дясната греда на Светослав Вуцов. В 65-ата минута пък Кристиан Макун свали топка на дузпата за Гашпер Търдин, който обаче уцели стража на гостите Падт.

Лудогорец се доближи до гол в последните секунди на редовното време, когато резервата Матеус Машадо притисна Светослав Вуцов близо до голлинията. Вратарят обаче изчисти навреме и блокирането на играча на гостите завърши в аут.

С изключение на няколко удара от далечно разстояние, включително на Рилдо Фильо от пряксвободен удар, двата отбора не успяха да създадат повече чисти положения. Така "сините" и "орлите" останаха на един мач един от друг в класирането и ще продължат надпреварата за първото място в десетия кръг на efbet Лига.