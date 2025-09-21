Славия записа домакинско реми срещу Берое

Мач от деветия кръг от Първа футболна лига:

Славия - Берое 0:0

жълти картони: Кристиян Стоянов (Славия), Кайо Лопес, Алехандро Масого) (Берое)

главен съдия: Валентин Железов

стадион "Александър Шаламанов"

състави

Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Кристиян Стоянов, Мохамед Досо, Тони Тасев (66-Роберто Райчев), Иван Минчев (66-Денислав Александров), Кристиян Балов (86-Марко Милетич), Янис Гермуш

Берое: Артур Мота, Тижан Сона (80-Аугусто Дабо), Хуан Пабло Саломони, Викторио Вълков, Кайо Лопес, Факундо Константини, Стефан Гаврилов (80-Алехандро Масого), Факундо Аларкон (88-Мирослав Георгиев), Хуанка Пинеда, Нене (46-Исмаел Ферер), Алберто Салидо

Славия завърши наравно 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг от Първа лига и остава на 15-то място в класирането, докато гостите записаха втори пореден двубой без поражение.

В 24-ата минута Кристиян Стоянов получи от Иван Минчев и намери в коридор Янис Гермуш, но Артур Мота спаси с крак удара на нападателя на "белите".

В 37-ата минута Факундо Костантини изгуби единоборството срещу Гермуш и футболистът на Славия излезе сам срещу Мота, реализирайки попадение. То беше отменено след намесата на ВАР заради нарушение на нападателя в близост до центъра на терена.

През втората част темпото на игра спадна и головите положения пред двете врати липсваха. Тижан Сона стреля, но Леви Нтумба се справи със ситуацията десет минути след почивката.

Иван Минчев би от далечна дистанция след изтичане на час игра, но това положение и последвалият ъглов удар не създадоха сериозни опасности в наказателното поле на старозагорци.

В 75-ата минута Денислав Александров опита пробив, но центрирането му в наказателното поле не достигна до негов съотборник.

Славия е на 15-та позиция със само 6 точки, докато Берое е в средата на класирането с 10 пункта.