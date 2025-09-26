Подробно търсене

Локомотив Пловдив победи Левски и излезе на трето място във футболната efbet Лига

Кремена Младенова
снимка: Боян Ботев/БТА (ПК)
Пловдив,  
26.09.2025 22:02
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига:

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33

в събота:
Черно море (Варна) - Септември (София)
Локомотив София 1929 - ЦСКА (София)

в неделя:
Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)
Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)
Лудогорец (Разград) - Монтана

в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Добруджа 1919 (Добрич)

от четвъртък:
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948          10   7  1  2  18:9   22 точки
 2. Левски              9   6  2  1  15:5   20
 3. Локомотив Пловдив  10   5  4  1  10:9   19
 4. Лудогорец           8   5  3  0  14:3   18
 5. Черно море          9   5  3  1  14:5   18
 6. Локомотив София     9   2  5  2   9:7   11
 7. Ботев Враца         9   2  5  2   7:7   11
 8. Монтана             9   3  2  4   7:13  11
 9. Спартак Варна       9   2  4  3  10:10  10
10. Берое               8   2  4  2   9:11  10
11. Арда Кърджали       9   2  3  4   9:10   9
12. ЦСКА                9   1  5  3   8:9    8
13. Добруджа            9   2  1  6   8:14   7
14. Ботев Пловдив       9   2  1  6   9:16   7
15. Славия              9   1  2  5   9:16   6
16. Септември София     9   2  0  7   9:21   6

/КМ/

Свързани новини

26.09.2025 22:54

"Това е една добра вечер за Локомотив", доволен е наставникът на "черно-белите" Душан Косич след успеха над Левски

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано бе доволен от успеха над Левски с 1:0. Така "черно-белите" се изкачиха временно на третото място в класирането и нанесоха първо поражение на "сините"
26.09.2025 22:45

"Не трябваше да загубим този мач", заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си след първото поражение на неговия тим от началото на сезона в Първа лига. "Сините" отстъпиха с 0:1 на Локомотив в Пловдив и пропуснаха възможността
26.09.2025 22:04

Локомотив (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона в efbet Лига

Локомотив (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на „сините“ в среща от десетия кръг на шампионата

Към 23:25 на 26.09.2025 Новините от днес

