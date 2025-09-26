Локомотив Пловдив победи Левски и излезе на трето място във футболната efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33
в събота:
Черно море (Варна) - Септември (София)
Локомотив София 1929 - ЦСКА (София)
в неделя:
Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)
Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)
Лудогорец (Разград) - Монтана
в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Добруджа 1919 (Добрич)
от четвъртък:
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69
временно класиране:
1. ЦСКА 1948 10 7 1 2 18:9 22 точки
2. Левски 9 6 2 1 15:5 20
3. Локомотив Пловдив 10 5 4 1 10:9 19
4. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18
5. Черно море 9 5 3 1 14:5 18
6. Локомотив София 9 2 5 2 9:7 11
7. Ботев Враца 9 2 5 2 7:7 11
8. Монтана 9 3 2 4 7:13 11
9. Спартак Варна 9 2 4 3 10:10 10
10. Берое 8 2 4 2 9:11 10
11. Арда Кърджали 9 2 3 4 9:10 9
12. ЦСКА 9 1 5 3 8:9 8
13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7
14. Ботев Пловдив 9 2 1 6 9:16 7
15. Славия 9 1 2 5 9:16 6
16. Септември София 9 2 0 7 9:21 6
/КМ/