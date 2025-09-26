Подробно търсене

"Това е една добра вечер за Локомотив", доволен е наставникът на "черно-белите" Душан Косич след успеха над Левски

Димитър Петков
"Това е една добра вечер за Локомотив", доволен е наставникът на "черно-белите" Душан Косич след успеха над Левски
"Това е една добра вечер за Локомотив", доволен е наставникът на "черно-белите" Душан Косич след успеха над Левски
Душан Косич, снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
26.09.2025 22:54
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано бе доволен от успеха над Левски с 1:0. Така "черно-белите" се изкачиха временно на третото място в класирането и нанесоха първо поражение на "сините" през сезона в Първа лига.

"Футболистите нямат нужда от допълнителна мотивация за мачовете с такива съперници. Гордея се с тях и с дисциплината, която показаха. Това е една добра вечер за Локомотив", заяви след мача Косич. 

"Не играхме слабо срещу ЦСКА 1948 в последния кръг, но загубихме. Приемаме този мач като урок и днес съумяхме да спечелим. Показахме страхотна реакция след това поражение. Борихме се до последната минута днес и бяхме възнаградени с успех", допълни той. 

"Левски има индивидуална класа и трябваше да се борим с дисциплина. Ако се бяхме отпуснали, съперникът можеше да ни накаже. Някои казват, че по-лесно е да се защитаваш и да играеш на контраатака. Може би затова най-добрите отбори в България имат проблеми с нас в този момент", каза още наставникът на Локомотив. 

/КМ/

Свързани новини

26.09.2025 22:45

"Не трябваше да загубим този мач", заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си след първото поражение на неговия тим от началото на сезона в Първа лига. "Сините" отстъпиха с 0:1 на Локомотив в Пловдив и пропуснаха възможността
26.09.2025 22:04

Локомотив (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона в efbet Лига

Локомотив (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на „сините“ в среща от десетия кръг на шампионата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:24 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация