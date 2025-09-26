"Това е една добра вечер за Локомотив", доволен е наставникът на "черно-белите" Душан Косич след успеха над Левски

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано бе доволен от успеха над Левски с 1:0. Така "черно-белите" се изкачиха временно на третото място в класирането и нанесоха първо поражение на "сините" през сезона в Първа лига.

"Футболистите нямат нужда от допълнителна мотивация за мачовете с такива съперници. Гордея се с тях и с дисциплината, която показаха. Това е една добра вечер за Локомотив", заяви след мача Косич.

"Не играхме слабо срещу ЦСКА 1948 в последния кръг, но загубихме. Приемаме този мач като урок и днес съумяхме да спечелим. Показахме страхотна реакция след това поражение. Борихме се до последната минута днес и бяхме възнаградени с успех", допълни той.

"Левски има индивидуална класа и трябваше да се борим с дисциплина. Ако се бяхме отпуснали, съперникът можеше да ни накаже. Някои казват, че по-лесно е да се защитаваш и да играеш на контраатака. Може би затова най-добрите отбори в България имат проблеми с нас в този момент", каза още наставникът на Локомотив.