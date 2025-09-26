Подробно търсене

"Не трябваше да загубим този мач", заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес

Димитър Петков
Хулио Веласкес, снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
26.09.2025 22:45
 (БТА)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си след първото поражение на неговия тим от началото на сезона в Първа лига. "Сините" отстъпиха с 0:1 на Локомотив в Пловдив и пропуснаха възможността да си върнат първото място в класирането.

"Считам, че не трябваше да загубим този мач. Истината е, че през първото полувреме не стояхме добре, както с топката, така и без нея. Когато притежавахме топката, не бяхме прецизни в отиграванията. Доста ни костваше да се ориентираме добре, за да използваме пространствата. Съперникът затваряше добре пространствата. Играехме бавно и бавно изнасяхме на крилата. Не пресирахме добре и закъснявахме при борбата за втората топка. Локомотив се възползва от наша грешка. През втората част стояхме доста по-добре. Съперникът бе фокусиран да стои компактно в защита, но въпреки това имахме достатъчно положения, за да вкараме. Приемаме резултата. Поздравявам противника и трябва да се поучим от случилото се", коментира след мача испанският специалист. 

"Винаги искам да побеждаваме. За отборите в челото на таблицата е нормално да имат негативни резултати в хода на сезона, защото той е много дълъг. Важно е да останем балансирани, независимо как е завършил определен мач. Трябва да анализираме какво се случи и да видим защо изиграхме такова първо полувреме, но в крайна сметка това се случва във футбола", каза още Веласкес. 

