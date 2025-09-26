"Не трябваше да загубим този мач", заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си след първото поражение на неговия тим от началото на сезона в Първа лига. "Сините" отстъпиха с 0:1 на Локомотив в Пловдив и пропуснаха възможността да си върнат първото място в класирането.

"Считам, че не трябваше да загубим този мач. Истината е, че през първото полувреме не стояхме добре, както с топката, така и без нея. Когато притежавахме топката, не бяхме прецизни в отиграванията. Доста ни костваше да се ориентираме добре, за да използваме пространствата. Съперникът затваряше добре пространствата. Играехме бавно и бавно изнасяхме на крилата. Не пресирахме добре и закъснявахме при борбата за втората топка. Локомотив се възползва от наша грешка. През втората част стояхме доста по-добре. Съперникът бе фокусиран да стои компактно в защита, но въпреки това имахме достатъчно положения, за да вкараме. Приемаме резултата. Поздравявам противника и трябва да се поучим от случилото се", коментира след мача испанският специалист.

"Винаги искам да побеждаваме. За отборите в челото на таблицата е нормално да имат негативни резултати в хода на сезона, защото той е много дълъг. Важно е да останем балансирани, независимо как е завършил определен мач. Трябва да анализираме какво се случи и да видим защо изиграхме такова първо полувреме, но в крайна сметка това се случва във футбола", каза още Веласкес.