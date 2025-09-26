Подробно търсене

Локомотив (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона в efbet Лига

Димитър Петков
Каталин Иту (вдясно) в битка за топката с Радослав Кирилов (вляво). Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
26.09.2025 22:04
 (БТА)

Първенство на България по футбол, среща от десетия кръг на Първа лига (efbet Лига):

Локомотив (Пловдив) – Левски - 1:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33

стадион: „Локомотив“, Пловдив
главен съдия: Волен Чинков, гр. София
жълти картони: Каталин Иту, Ефе Али, Ивайло Иванов (Локомотив Пловдив); Мустафа Сангаре, Марин Петков (Левски)

състав на Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлевич, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Мартин Русков, Адриан Кова, Ивайло Иванов, Ефе Али, Жулиен Лами, Парвиз Умарбаев (88 - Лукас Риян), Хуан Переа (76 – Петър Андреев), Каталин Иту (88 - Франсиско Политино)

състав на Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем (75 – Алдаир), Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Гашпер Търдин (82 - Рилдо Фильо), Георги Костадинов (64 – Акрам Бурас), Евертон Бала, Марин Петков (64 – Мазир Сула), Радослав Кирилов (75 – Карл Фабиен), Мустафа Сангаре

 

Локомотив (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на „сините“ в среща от десетия кръг на шампионата. Единственото попадение в мача реализира Хуан Переа в 33-ата минута след грешка на Майкон. 

Така играчите на Хулио Веласкес пропуснаха възможността да се върнат обратно на върха в класирането и остават на втората позиция с 20 точки. Локомотив пък се изкачи временно на третото място само с точка по-малко от „сините“. 

В петата минута Мустафа Сангаре показа своята скорост, като надбяга двама футболисти на Локомотив отдясно и се озова на изгодна позиция, но Боян Милосавлевич бързо скъси дистанцията и успя да отрази. 

В 12-ата минута домакините отговориха с плътен изстрел на Ефе Али от над 30 метра, попаднал право в ръцете на Светослав Вуцов. 

Точно след половин час игра „сините“ отиграха добре заучена ситуация от пряк свободен удар, при която Марин Петков центрира към Кристиан Димитров, чийто изстрел с глава обаче нямаше как да затрудни стража на „железничарите“. 

„Черно-белите“ поведоха в резултата в 33-ата минута. Майкон сбърка при опит за изчистване от собствената половина, притиснат от Хуан Переа, който се пребори за топката, влезе към наказателното поле и завърши прецизно в долния ляв ъгъл на Вуцов за 1:0. При този резултат дойде и почивката. 

Осем минути след подновяването на играта през втората част домакините пропуснаха отличен шанс да удвоят аванса си. Енцо Еспиноса даде дълго диагонално подаване към Лами в наказателното поле, където Светослав Вуцов се размина с топката, но нападателят на „смърфовете“ реши да връща към Умарбаев вместо да стреля и сгреши. 

В 63-ата минута играчите на треньора Душан Косич разгърнаха добра атака отляво с комбинация между Умарбаев и Переа, който комбинира с Лами, а той от своя страна остави за Каталин Иту, чийто шут обаче бе избит с крак от вратаря на „сините“. 

Пет минути по-късно Сангаре засече точно с глава центриране на Евертон Бала от корнер, но Милосавлевич бе на мястото си, за да улови. Малко след това стражът на Локомотив бе сигурен и при далечен шут на Майкон. 

До края на мача столичният тим притисна своя съперник в търсене на изравнително попадение. Влезлият като резерва Рилдо Фильо също пробва рефлекса на вратаря на "железничарите" с изстрел от далечно разстояние в 85-ата минута, но отново без успех.

В последната минута от редовното време на мача Милосавлевич успя да избие и коварен шут на Кристиан Макун, насочен точно под напречната греда и така Локомотив се поздрави с успех. 

/КМ/

