Хулио Веласкес: В добра форма сме и ще се опитаме да постигнем победа срещу Локомотив

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство от формата на тима преди гостуването на Локомотив Пловдив. Срещата на стадиона в парк "Лаута" е в петък от 20:00 часа.

"Пристигаме за този мач в добра форма. Тренирахме добре през седмицата. Знаем, че ще бъде труден мач, но ще се опитаме да го изиграем по нашия начин и да постигнем победа", каза старши треньорът на "сините" на пресконференцията преди срещата.

Левски влиза в мача като лидер в класирането с 20 точки от осем мача. Локомотив Пловдив е пета позиция с 16 точки, но и мач в повече.

"За мен противникът за титлата не е Лудогорец, а всички тимове, които участват в шампионата. Към всички мачове подхождаме по един и същ начин. Разбира се, за всеки противник си има специфики, но като желание, като мотивация подходът ни е един и същ във всеки мач. Наясно съм състава за мача утре, но имаме някои дребни проблеми. Знам, че теренът на стадион "Локомотив" не е в перфектно състояние, но това не може да ни бъде оправдание. Трябва да се адаптираме към него и да направим това, което се изисква от нас", добави Веласкес.

Веласкес бе попитан и за състоянието на новото попълнение Акрам Бурас. Алжирецът дебютира в срещата с Лудогорец, но записа само 12 минути в нея.

"Той е опция за нас, защото може да ни даде нещо различно. Още не сме решили дали да бъде титуляр, или резерва. Той тренира много добре и сме много доволни от това, което показва. Кондиционното му състояние е добре и може да играе повече време, отколкото в предишния мач. Той обаче все още е в процес на адаптация", завърши Веласкес