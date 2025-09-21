С десет човека Съндърланд измъкна точка от Астън Вила и остави бирмингамци в зоната на изпадащите

Новакът във Висшата лига на Англия Съндърланд продължава със силното си представяне от началото на сезона и стигна до домакинско равенство 1:1 с Астън Вила, макар да игра около час с човек по-малко.

"Черните котки" останаха с десет души на терена в 33-тата минута, когато бранителят Рейнилдо Мандава изрита без топка надвесилия се над него Мати Кеш. Това доведе до директен червен картон за футболиста от Мозамбик.

Въпреки намаления си състав, Съндърланд не отстъпи по нищо в играта на тима на Астън Вила, за който мнозина специалисти очакваха да бъде сред претендентите за място в топ 4 в края на сезона.

Гостите от Бирмингам все пак откриха резултата с първия си гол за сезона, като това стана в 67-мата минута, когато Кеш бе точен с далечен удар и колеблива намеса на стража на домакините Робин Рьофс.

Равенството обаче бързо бе възстановено. Това стана в 75-ата минута, когато Уилсън Исидор използва пас с глава на Гранит Джака и от близка дистанция вкара за 1:1.

С точката Съндърланд събра вече осем и след пет кръга е на седмо място в класирането. Астън Вила е на 18-а позиция с три пункта и без победа в актива си.

В другия двубой, игран по същото време, Борнемут и Нюкасъл приключиха при 0:0.

Домакините бяха по-добрият тим, но така и не стигнаха до чиста голова ситуация и мачът завърши заслужено без победител.

Борнемут е на трето място в таблицата с 10 точки, докато Нюкасъл е 13-и с 6 точки.

Срещи от Висшата лига на Англия, пети кръг: Борнемут - Нюкасъл 0:0 Съндърланд - Астън Вила 1:1 по-късно днес: Арсенал - Манчестър Сити от събота: Ливърпул - Евертън 2:1 Брайтън - Тотнъм 2:2 Бърнли - Нотингам Форест 1:1 Уест Хям - Кристъл Палас 1:2 Уулвърхямптън - Лийдс 1:3 Манчестър Юнайтед - Челси 2:1 Фулъм - Брентфорд 3:1 В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Тотнъм с 10, Борнемут с 10, Арсенал с 9, Кристъл Палас с 9, Челси с 8, Съндърланд с 8, Фулъм с 8 и други.